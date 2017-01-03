Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал первую домашнюю победу в новом году в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв лидера Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счетом 5:4.

Встреча для минчан началась с удаления, но они не только выстояли в меньшинстве, но открыли счет на шестой минуте.

Во втором периоде хозяева арены продолжили напирать на противников и довели счет до 5:0. Однако, потом ситуация складывалась не так радужно: на 39-й минуте питерцы воспользовались численным преимуществом и сократили отставание, а третьем — довели его до минимального, сообщает БелТА .

Минское «Динамо» сейчас на на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ с 76 очками. Уже завтра, 5 января, они встретятся на домашней арене с череповецкой «Северсталью».