|
Вратарь из 4-го дивизиона Англии выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе гол
Голкиперы «Ноттс Каунти», команды из 4-го дивизиона Англии, стабильно пропускают комические голы в матчах с одним и тем же соперником — «Кембридж Юнайтед».
В последнем матче команд вратарь «Ноттс Каунти», выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе курьезный гол.
Однако, самое интересное, что в трех матчах с «Кембридж Юнайтед» за последние 13 месяцев вратари «Ноттс Каунти» трижды пропускали такие же смешные мячи.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 13 месяцев вратари "Ноттс Каунти" трижды пропускали такие же смешные мячи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии