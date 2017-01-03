﻿ Вратарь из 4-го дивизиона Англии выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе гол. 21.by
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Вратарь из 4-го дивизиона Англии выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе гол

04.01.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Голкиперы «Ноттс Каунти», команды из 4-го дивизиона Англии, стабильно пропускают комические голы в матчах с одним и тем же соперником — «Кембридж Юнайтед».

В последнем матче команд вратарь «Ноттс Каунти», выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе курьезный гол.

Однако, самое интересное, что в трех матчах с «Кембридж Юнайтед» за последние 13 месяцев вратари «Ноттс Каунти» трижды пропускали такие же смешные мячи.

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За последние 13 месяцев вратари "Ноттс Каунти" трижды пропускали такие же смешные мячи.

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