Голкиперы «Ноттс Каунти», команды из 4-го дивизиона Англии, стабильно пропускают комические голы в матчах с одним и тем же соперником — «Кембридж Юнайтед».

В последнем матче команд вратарь «Ноттс Каунти», выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе курьезный гол.