Голкиперы «Ноттс Каунти», команды из 4-го дивизиона Англии, стабильно пропускают комические голы в матчах с одним и тем же соперником — «Кембридж Юнайтед».

В последнем матче команд вратарь «Ноттс Каунти», выбивая мяч в поле, попал сопернику в зад и привез себе курьезный гол.

Notts County have conceded these goals all against Cambridge all within the last 13 months #mmlove pic.twitter.com/TirB8cKTa4 — Mario Melchiot (@MarioMelchiot) January 3, 2017

Однако, самое интересное, что в трех матчах с «Кембридж Юнайтед» за последние 13 месяцев вратари «Ноттс Каунти» трижды пропускали такие же смешные мячи.

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