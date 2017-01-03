Мы продолжаем наблюдать за столичными новостройками, которые будут готовы в 2017 году. В третьей части нашего обзора «проедемся» по окраинам Минска, задев Малиновку, Степянку и район Шаранговича. Цены за "квадрат" в этом обзоре варьируются между 1,5 и 2,2 тысячами рублей.

В первом обзоре мы рассматривали объекты по проспекту Дзержинского и в Каменной Горке. Во втором оценили дома, расположенные по проспекту Победителей. Сегодня поговорим об объектах, география которых сосредоточилась на окраинах, затронем также и те, которые ближе к центральной части города.

Начнем с большого объекта — жилого комплекса «Аркадия», который расположен на пересечении улиц Некрасова и Богдановича. Метро рядом нет, однако здесь хорошо развито наземное транспортное сообщение, на котором за 10 минут можно добраться до станции метро «Академия наук». В районе неплохо развита инфраструктура: в шаговой доступности от комплекса есть гимназия, детский сад, магазин «Евроопт». Внутри самого комплекса есть магазины мебели, предметов интерьера, центр бытовой техники, тренажерный зал и кафе. Также внутри «Аркадии» начато создание медицинской амбулатории. На территории комплекса построен подземный паркинг, где жители могут приобрести место для своего автомобиля.





Комплекс состоит из трех 26-этажных и двух 15-этажных домов. Тут вы можете приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с площадями 59,6 кв. м, 78,8−80 кв. м, 107−126 кв. м соответственно. Комплекс запланировано сдать во втором квартале 2017 года. Цена за «квадрат» — от 1,5 до 1,9 тысячи рублей.

Также в 2017 году запланировано сдать 19-этажный панельный дом экономкласса, строящийся по программе «Доступное жилье». Объект расположен в Степянке, по улице Карвата. В районе есть школы, детские сады, поликлиника, а также физкультурно-оздоровительный центр и продуктовые магазины. Ближайшая станция метро — «Московская» — 15−20 минут езды на общественном транспорте.





Всего в комплексе запланировано построить пять панельных домов, первый будет готов уже в 2017 году. В одноподъездном доме запроектировано 132 квартиры по 7 на этаже. Вы можете приобрести одно-, двух- или трехкомнатную квартиру. Их площади — 45,1 кв. м, 60,5 кв. м и 78 кв. м соответственно. Цена одного кв. м — 1,5 тысячи рублей.

Далее рассмотрим дом, который возводится в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева — микрорайона Сухарево-8. В 20 минутах езды на общественном транспорте расположена станция метро «Каменная Горка». Относительно недалеко — выезд на МКАД. В шаговой доступности есть школы, детские сады, поликлиника, продуктовые магазины.





Монолитный 19-этажный дом состоит из 7 секций. В нем запроектированы квартиры с количеством комнат от одной до трех. Площадь «однушек» — от 37 кв. м, двухкомнатных квартир — от 49 кв. м, трехкомнатных — от 72 кв.м. В черновую отделку квартир при сдаче входит штукатурка потолка, стяжка на полу, оклейка стен гипсокартоном, оптоволокно, розетка под электроплиты, счетчики воды, электроэнергии, а также двухкамерные стеклопакеты ПВХ. Дом планируют закончить во втором квартале 2017 года. Стоимость одного «квадрата» — от 1,7 до 1,9 тысячи рублей.

В жилом комплексе «Мегаполис» готовится к сдаче четвертая очередь строительства. Жилой комплекс находится в 3 минутах ходьбы от станции метро «Малиновка». Рядом есть гипермаркет, остановки наземного общественного транспорта, школы, детские сады. Внутри комплекса будут организованы детские, спортивные площадки, а также места для парковок.





В домах комплекса можно будет приобрести квартиры с количеством комнат от одной до четырех. Общие площади — от 61 кв. м до 115 кв.м. Цены за один квадратный метр варьируются от 1,6 до 2,2 тысячи рублей. В третьей очереди строительства сейчас идет новогодняя распродажа готовых квартир — цены от 1,7 до 2,4 тысячи рублей. Застройщик готов предоставить рассрочку платежа до двух лет.

Последний объект в этом обзоре — жилой комплекс «Браславский», где сейчас ведется активное строительство второй очереди. Планируется, что она будет готова во втором квартале 2017 года. Комплекс находится на проспекте Победителей среди зеленой зоны и недалеко от водохранилища Дрозды. Как все мы знаем, микрорайон Лебяжий сейчас активно застраивается, поэтому вся необходимая инфраструктура там новая: школы, детские сады, торговые центры.





В комплексе есть квартиры разной площади: от 46 кв. м до 118 кв.м. Стоимость одного «квадрата» варьируется от 1,6 до 2 тысяч рублей. Застройщик предоставляет рассрочку платежа на 5 лет. При наличии недвижимости у покупателей она может быть оценена по рыночной стоимости и принята в зачет.