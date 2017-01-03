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Итогом стало укрепление белорусского рубля на 0,24% к корзине валют.

Первые в 2017 году торги на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли 3 января. По их итогам доллар подорожал на 0,0081 рубля — до 1,9666 рубля за доллар. Евро также вырос – на 0,0095 рубля до 2,0545 рубля за евро.

Российский рубль значительно сдал: на 0,0298 до 3,2142 рубля за 100 российских рублей.

Напомним, что в курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют. В прошлом году удельный вес российского рубля в корзине был увеличен до 50%. Доллар в корзине занимает 30%, евро — 20%.



