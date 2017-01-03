Новая версия бронетранспортера БТР-70 для белорусской армии будет комфортнее, динамичнее и получит более высокий уровень защиты, сообщил 42.TUT.BY представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк. Первые ее образцы будут переданы военным уже в январе.





Машина под индексом БТР-70МБ1 была создана в ходе опытно-конструкторских работ, проведенных в ОАО «140 ремонтный завод».

Новинка получила более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новую трансмиссию, другую раздаточную коробку и приводы управления.





Несмотря на возросший вес 70-ки (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.





Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства.

Чтобы защитить бронетранспортер от огня противотанковых ракет, его оснастили шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902 В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200−300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50×28 м.

Вооружение БТР-70МБ1 не претерпело изменений — мощный крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и надежный 7,62-мм ПКТ.