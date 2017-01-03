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Для белорусской армии разработали новую версию бронетранспортера - БТР-70МБ1

04.01.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Новая версия бронетранспортера БТР-70 для белорусской армии будет комфортнее, динамичнее и получит более высокий уровень защиты, сообщил 42.TUT.BY представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк. Первые ее образцы будут переданы военным уже в январе.


Машина под индексом БТР-70МБ1 была создана в ходе опытно-конструкторских работ, проведенных в ОАО «140 ремонтный завод».

Новинка получила более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новую трансмиссию, другую раздаточную коробку и приводы управления.


Несмотря на возросший вес 70-ки (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.


Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства.

Чтобы защитить бронетранспортер от огня противотанковых ракет, его оснастили шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902 В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200−300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50×28 м.

Вооружение БТР-70МБ1 не претерпело изменений — мощный крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и надежный 7,62-мм ПКТ.

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Несмотря на возросший вес 70-ки (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

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