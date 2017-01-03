Сразу после Нового года Первый канал показал первую серию четвертого сезона «Шерлока». Она стала главной темой не только в мировом, но и русскоязычном твиттере. AFISHA.TUT.BY поинтересовалась впечатлением пятерых белорусских фанатов. Осторожно, спойлеры!

Елена, журналист: «Худшее, что может случиться, — если фанат разгадает загадку раньше детектива»





Я не тот фанат «Шерлока», который специально едет в Лондон, чтобы посчитать угол падения тела с крыши больницы. Я простой домашний фанат. Возможно, поэтому новая серия меня не разочаровала, а просто немного озадачила: ну правда, все эти картинные «Позаботься о Джоне!», не говоря уже о финале, когда пуля окрашивает белые одежды Мэри в алый цвет, а тысячи фанатов восклицают «о нет, Мэри!» — и я вряд ли сейчас переплюнула пафос сценаристов. Я тоже всплакнула и была бы разочарована таким голливудским подходом, но вовремя прочла, что автор сценария этой серии — Марк Гэтисс.





Марк, который написал сценарий к первой серии третьего сезона, который весело издевался над фанатами, два года гадавшими, как выжил Шерлок, а в итоге изящно ушел от ответа, Марк, который написал, пожалуй, самую смешную серию прошлого сезона, который переиграл целую толпу фанатов, два года раскладывавших последнюю серию на детали, пытаясь разгадать план авторов «Шерлока», — он не мог на этот раз всех разочаровать и впасть в банальность.

Банальность, пожалуй, главный страх фанатов, и над нами всю серию подтрунивали — проводя чересчур очевидные аналогии с рассказом Конан Дойля про «Шесть Бонапартов», например. Худшее, что может случиться, — если фанат разгадает загадку раньше детектива и будет по ту сторону экрана подсказывать «не ходи туда!», «у нее оружие!» В этом сезоне «у нее оружие!» мы все же выкрикнули, но я склонна думать, что, обвиняя сценаристов в банальности и голливудских мотивах, мы правы не больше, чем если бы думали, что жемчужина — в бюсте Тэтчер.

Василий, бизнес-аналитик: «Надеюсь, что сериал вернется на прежний уровень»





Эпизод конкретно слабоват, есть надежда, что после третьей серии все выстроится в какую-то цепочку. Пока большая часть серии отдает бессмыслицей, такое ощущение, что сценарий писали по принципу «кидаем кости, а там — куда сюжет выведет». Если пройтись по отдельным частям, то картина следующая.





Во-первых, банальный и очевидный детектив в первой трети. Даже если не знать первоисточник, то загадка с бюстами и жемчужиной на уровень Шерлока не тянет.

Во-вторых, совершенно невнятный шпионский триллер категории Б во второй трети. Шерлок, разучившийся драться? В-третьих, очевидные интрига и главный сюжетный ход в последней трети, особенно если знать первоисточник. Секретарша, отдающая приказы сверхсекретным наемникам, выглядит нелепо.

Резюмируя, очень надеюсь, что сериал вернется на прежний уровень и будет радовать своих поклонников ломающими голову загадками. Как говорится, stay tuned!

Аня, бизнес-аналитик: «Возможно, некоторые моменты первой серии получат интересное продолжение»





Смотреть было интересно, но по ощущениям пока этот сезон явно проигрывает предыдущим. Разочаровалась, что тема интриги последней серии прошлого сезона никак не раскрыта (что Мориарти вернулся), но уверена, что-то дальше что-то об этом будет. Думаю, уже никто и не критикует сериал за несоблюдение духа книги, потому что в сериале свой дух и стиль, своеобразные Шерлок и Ватсон, перевернутые и дополненные сюжеты Конана Дойля. Но по поводу атмосферы сериала: мне не хватило самого Шерлока, их с Ватсоном в паре, фокус часто смещали на Мэри и Ватсона.





Когда смотрели с соседкой, вдвоем заметили: много драмы. Непонятно, зачем в серии нужна была такая концовка и зачем вообще Мэри бросилась под пулю. Это ведь нелогично. У нее муж, ребенок. Остались и другие вопросы: что с Ватсоном? А история с черной жемчужиной была только для отвлечения внимания? И, конечно, что с Мориарти? Судя по первой серии, пока на 6−7 из 10. Но, считаю, нужно дождаться следующих двух серий, чтобы судить объективно. Возможно, некоторые моменты первой серии получат интересное продолжение либо станет очевидно, что сериал просто растягивают.

Дмитрий, программист: «Вторая серия должна немного прояснить ситуацию»





Наверное, стоит сразу сказать, что я не фанат «Шерлока», а, скорее, постоянный зритель. «Шерлок» сейчас находится в том состоянии, когда он может либо удержать существующих зрителей и подарить им море восторга, либо потерять их. Идет уже четвертый сезон, а значит, нужно или заканчивать историю, или развивать ее. Думаю, сериалу нужен новый злодей.





До выхода сезона в интернете летала информация о том, что в этом сезоне Ватсона нам раскроют с новой стороны, что, собственно, и подтверждалось в течение первой серии. Не все же Шерлоку подвластно в плане контроля людей, да и Джона оставлять на вторых ролях сценаристы явно не настроены. Смерть Мэри казалась достаточно предсказуемой на этом фоне. Учитывая еще тот факт, что Аббингтон разошлась с Фриманом, а значит, существовала вероятность, что ее аккуратненько уберут из актерского состава следующего сезона. Для себя выводы я сделаю после окончания сезона, вторая серия должна немного прояснить ситуацию.

Анна, журналист: «Не берусь делать окончательные выводы, пока не посмотрю все, но пока как-то «э-э-э-э-э»





Серия не то чтобы не понравилась, но оставила какое-то недоумение. Если бы хотела посмотреть что-нибудь шпионское, я бы включила Джеймса Бонда, но от Шерлока ждешь кейсов, дедукции, загадок. А тут ничего этого не было, как будто смотришь другой сериал. Мне кажется, создатели ушли от интерпретации конан-дойлевских сюжетов к созданию собственных, но это у них не очень получается. И еще страшно не хватает основного режиссера первых двух сезонов — Пола МакГигана. Это было заметно уже в третьем сезоне и еще заметнее сейчас. Нет той фирменной картинки, нет динамики, нет фокуса на деталях — все как-то смазано.





Сильно изменились характеры персонажей по сравнению с тем, какими нам их показывали изначально. Если это попытка показать их развитие, то она провалилась. Мотивация действий зачастую вообще непонятна. Вообще не могу представить ситуацию, в которой Шерлок Холмс пошел бы к психотерапевту. Это противоречит всему, что мы о нем знаем. Не берусь делать окончательные выводы, пока не посмотрю все, но пока как-то «э-э-э-э-э».