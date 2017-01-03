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Прибавили чуть больше рубля. В Беларуси повышена тарифная ставка первого разряда

04.01.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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Новая тарифная ставка первого разряда будет применяться для оплаты труда с 1 января 2017 года. Соответствующее решение, как сообщает БЕЛТА, содержится в постановлении Совмина.

Ставка, от которой зависят зарплаты бюджетников, вырастет на 1,2 рубля и будет составлять 31 рубль (ранее — 29,8 рубля).

В прошлом году тарифная ставка первого разряда повышалась дважды: с 1 января и с 1 апреля — оба раза на 3 тысячи старых рублей.

«Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников с учетом корректирующих коэффициентов», — отмечает Совмин.

Напомним, с 1 января в Беларуси выросла также минимальная зарплата (планка, ниже которой наниматель не имеет права платить работникам). Сейчас она составляет 265 рублей.

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Последний раз этот показатель увеличивался в апреле прошлого года. Тогда ставка выросла на 3 тысячи "старых" рублей.

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