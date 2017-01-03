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Пушистые, ушастые, словно с другой планеты – такие разные котята
04.01.2017 13:04 — Разное | Sputnik Беларусь
На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представили своих высокопородных любимцев. Здесь же на выставке "КоШарики Шоу" можно было выбрать и приобрести себе нового друга — котенка.
Среди тех, кто попал в объектив фотокорреспондента Sputnik — мейнкун, шотландская вислоухая, хайленд-фолд, селкирк-рекс, британская, сфинкс, манчкин и многие другие.
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Котят различных пород представили на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
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