На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представили своих высокопородных любимцев. Здесь же на выставке "КоШарики Шоу" можно было выбрать и приобрести себе нового друга — котенка.

Среди тех, кто попал в объектив фотокорреспондента Sputnik — мейнкун, шотландская вислоухая, хайленд-фолд, селкирк-рекс, британская, сфинкс, манчкин и многие другие.