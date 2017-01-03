Хоккеисты молодежной (U20) сборной Латвии потерпели в Монреале поражение от финнов во втором матче в серии за сохранение элитной прописки и покинули сильнейший дивизион чемпионата мира. Прибалтов заменят белорусские хоккеисты, в декабре 2016-го в немецком Бремерхафене занявшие 1-е место в группе «А» дивизиона I.



Фото: worldjunior2017.com

Латвия — Финляндия — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) (Краштенберг, 17, в большинстве — Толвянен, 2, в большинстве 5 на 3, Сааярви, 42, в большинстве, Вялимяки, 43, Вялимяки, 58, в большинстве 5 на 3). Броски: 23−42 (6−12, 11−12, 6−18). Штраф: 49−16.

Два периода латвийцы держались в сражении с прошлогодними чемпионами, но затем их сгубила череда удалений. Три из четырех своих шайб финны забросили в большинстве, причем дважды реализовали численный перевес в двух игроков.

В первом матче серии за выживание сборная Латвии также уступила и утратила прописку в элитном дивизионе, где выступала 6 раз в своей истории (2005/06, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17).

Итог серии за выживание (до 2 побед): Финляндия — Латвия — 2:0 (2:1, 4:1).

Сборная Финляндии, главный тренер которой после трех поражений кряду был уволен прямо по ходу молодежного чемпионата мира, заняла итоговое 9-е место.

В полуфиналах нынешнего МЧМ 4 января в Монреале сразятся США — Россия и Швеция — Канада. Финал и матч за бронзу запланированы на 5 января.

Седующий молодежный чемпионат мира который пройдет на стыке 2017 и 2018 годов в американском Баффало. На предварительном этапе в одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места на нынешнем турнире в Канаде.