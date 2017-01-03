Итоги общественного обсуждения детального плана территории в границах улиц Московской — К. Цеткин — Кальварийской — железной дороги Минск — Молодечно подвели на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе столицы, передает корреспондент агентства « Минск-Новости ».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как доложили разработчики ПДП на заседании совета, на проектной территории в перспективе планируется создать крупный административный район, в котором предлагается построить многофункциональные комплексы и объекты общественного назначения. В детальном плане выделены инвестиционные участки, предусмотрены дополнительные улицы для обслуживания новых сооружений, продумано, где разместить необходимое количество мест хранения транспорта, выделены этапы освоения. Например, известно, что уже выкуплена под строительство торгового объекта площадка ОАО «Сукно», расположенная ближе к ул. Московской.

Самой большой проблемой для градостроителей было решить, что делать с домами в переулке Северном, которые относятся к историко-культурной ценности. Архитекторы считают, что, учитывая отсутствие удобств в этих усадьбах, лучше вывести их из жилого фонда. Кстати, люди проживают лишь в семи из полутора десятка домов. Однако представители ИКОМОС (международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) полагают, что дома должны оставаться жилыми. При этом в них можно разместить ремесленные лавки, музейные экспозиции и т.д.

— Предложения разработчиков проекта и ИКОМОС не противоречат друг другу, — высказал мнение главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев. — Ремесленная слобода здесь может быть независимо от того, будут жить люди в усадьбах или нет.

— Город не один десяток лет не знает, что делать с переулком Северным, давайте запишем рекомендации совета на этот счет, — предложил заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Александр Петров.

Члены совета отметили возможность частичного сохранения жилой функции у объектов деревянного зодчества, расположенных в переулке Северном. При их реконструкции рекомендуется предусматривать в основном объекты народного творчества (ремесленная слобода) и малого бизнеса.

Учитывая, что во время общественного обсуждения практически не поступило обращений от горожан, детальный план рекомендован к утверждению в установленном порядке.