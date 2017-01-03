Еще одна столичная зеленая зона, расположенная на улице Уборевича в Чижовке, попала под вырубку. Здесь, возле трех девятиэтажек, УКС Заводского района строит новые панельки для нуждающихся. Один дом уже возвели, под второй готовят участок для чего хотят вырубить около трех десятков 40-летних дубов, кленов и лип, а также убрать детскую площадку. Жители близлежащих домов встретились с чиновниками из администрации Заводского района, чтобы высказать свое недовольство происходящим. Мы тоже побывали на встрече и выслушали обе стороны.





— Мы только за строительство. Но зачем забирать у нас зеленые насаждения? Вы все уберете и ничего нам не оставите, — возмущались минчане. — Вы обещали, что вырубят два-три дерева, остальные оставят. Что дом построят на месте частного сектора, а не у нас под окнами. Вы соврали, а теперь еще и площадку забираете! Почему у нас в городе на первом месте стоянки для машин, а потом уже дети? Президент сказал, что город надо уплотнять, но не в ущерб жителям. Где теперь нашим мамам с детками гулять?



Новый дом построят на месте зеленой зоны, выделенной красным. Скриншот с карты Яндекс.

Проект застройки данной территории на общественное обсуждение выносили два года назад. По нему частный сектор, расположенный параллельно от улицы Уборевича на улице Копыльской, планировали снести и на его месте построить девятиэтажку. В обсуждении, как это часто бывает, приняли участие не все местные жители. Многие о нем даже не слышали. Но когда началось строительство, оказалось, что панельку строят на месте детской площадки у дома № 102. Хотя на запрос местных жителей, администрация района прислала ответ, в котором уверяла, что придомовая территория затрагиваться при строительстве новых домов не будет.

Теперь, когда вокруг детской площадки возвели ограду и стали пилить деревья, жители забеспокоились. Они обратились в администрацию Заводского района с просьбой не вырубать деревья и сохранить площадку. В своем обращении они также указали, что не выступают против строительства дома для нуждающихся, а просят возвести его чуть дальше.





На встречу с администрацией пришло несколько десятков местных жителей. Они тут же окружили чиновников и стали наперебой задавать свои вопросы.

Правда, многих интересовала не столько вырубка деревьев, сколько то, что новый, уже построенный дом, стоит слишком близко к дому № 102.

— Вы перекрыли мне свет в квартире, вы перекрыли мне воздух. У меня круглосуточно включен электрический свет в квартире, а я хочу солнечный видеть! — кричала из жительниц.



Слева — новый дом от УКСа. Справа — дом № 102 по улице Уборевича.

— Вы нарушили все нормативы, построили дом слишком близко! Почему никто из вас не посмотрел, какое расстояние будет между нашими домами! — возмущались другие женщины.

Комментарий представителей администрации был один: все строительные и санитарные нормы соблюдены, новостройка стоит на позволительном расстоянии от старой девятиэтажки.

Те, кто пришел узнать про вырубку деревьев, пробились к представителям администрации, окруженным плотным кольцом местных жителей, лишь спустя полчаса после начала встречи.





— Мы же не против новых домов, стройте хоть десять. Но сохраните детскую площадку, — говорит житель одного из трех домов Иван. — Все эти годы это было место отдыха. Мы хотим, чтобы эта детская площадка осталась и для нас, и для жителей нового дома.



Иван.

— В Минске 30 тысяч нуждающихся в улучшении жилищных условий, — прокомментировал замглавы администрации Заводского района Александр Степанов. — Для них новые дома здесь и строятся.



Александр Степанов.

— Часть вашей площадки сохранят. А возле нового дома № 104 построят еще одну детскую площадку, — заверил представитель исполкома.

— Где вы ее организуете? На крыше дома? Нам не нужны ваши качели, которые вы хотите разместить под нашими окнами. Оставьте нам то, что есть! — просили жители 102-го дома.

Через час, когда стало понятно, что диалога с представителями местной власти не получится, жители трех домов решили, что будут писать в исполком и Мингорисполком письменные запросы.

— Мы отправим обращение с просьбой оставить нашу детскую площадку и деревья в покое. Нет ни одного равнодушного жителя, здесь все против, мы собрали около 300 подписей. Будем требовать официального ответа на официальный запрос, — говорят минчане.



