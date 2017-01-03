МИНСК, 4 дек – Sputnik. Более 60 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано сотрудниками Госавтоинспекции в Гомельской области, в регионе введен спецплан "Погода", сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельской области.



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Непогода пришла в Беларусь ночью в среду: циклон Axel (Аксель) принес обильные снегопады, которые значительно повлияли на ситуацию на дорогах страны.

"За прошедшие сутки в области было зарегистрировано 68 ДТП В связи со сложными погодно-климатическими условиями на территории Гомельской области во вторник 17:00 был введен план "Погода", – сказали в УГАИ.

Там также сообщили, что для обеспечения безопасности движения и стабилизации обстановки на дорогах задействовано более 200 сотрудников ГАИ и 76 служебных автомобилей.

В инспекции призвали автолюбителей и пешеходов области быть предельно внимательными во время движения.