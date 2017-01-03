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Повышена тарифная ставка первого разряда
04.01.2017 13:28 — Разное | Ежедневник
фото: gornovosti.ru
Решение о повышении тарифной ставки первого разряда с 1 января 2017 года принял Совмин.
Ставка, от которой рассчитываются зарплаты работников бюджетной сферы, выросла на 1,2 рубля. С 1 января она составляет 31 рубль.
Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерах 8,6-5,7 he,ktq.
Напомним, что ранее было принято решенение о повышении с 1 января минимальной заработной платы до 265 рублей.
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Решение о повышении тарифной ставки первого разряда с 1 января 2017 года принял Совмин.
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