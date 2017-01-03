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«Лидскому пиву» отказали в удовлетворении жалобы по поводу недобросовестной конкуренции

04.01.2017 13:18 — Разное | Ежедневник  
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«Лидскому пиву» отказали в удовлетворении жалобы по поводу недобросовестной конкуренции

фото: krasnodar.drinkinfo.ru

Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда отказала в удовлетворении жалобы ОАО "Лидское пиво" на решение МАРТ об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО "Содастрим Рус" и ООО "Маркетинг-Центр".

Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МАРТ Алина Гилевич, ОАО "Лидское пиво" обратилось в антимонопольный орган с требованием признать недобросовестной конкуренцией действия ООО "Содастрим Рус" и ООО "Маркетинг-Центр" по реализации на территории Беларуси кваса с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка "Квас Лидский темный" и "Квас Лидский хлебный".

Однако указанный факт не нашел своего подтверждения в процессе рассмотрения антимонопольным органом заявления ОАО "Лидское пиво". Как было установлено, партия напитка безалкогольного газированного "Квас белорусский темный" и "Квас белорусский оригинальный" с якобы спорными этикетками была изготовлена по контракту ООО "Маркетинг-Центр" и передана российской компании "Содастрим Рус" для вывоза за пределы Беларуси и последующей реализации на территории России.

Кроме того, ООО "Маркетинг-Центр" с 2013 года производился и реализовывался на территории Беларуси квас с этикетками другого образца.

Информация о фактах продажи ООО "Маркетинг-центр" на территории Беларуси кваса с якобы спорной этикеткой не подтвердилась материалами проверки, в том числе магазинами розничной торговли, на которые указывал заявитель, в связи с чем антимонопольный орган не принял в качестве доказательства представленные заявителем бутылки напитка как приобретенные в таких магазинах. "А способность смешения товаров либо хозяйствующих субъектов, их производящих, не может возникнуть у потребителей при отсутствии такого товара на отечественном товарном рынке", - пояснили в МАРТ.

Суд согласился с такими выводами антимонопольного органа и, кроме того, посчитал, что этикетки, которые использовало ООО "Маркетинг-Центр", не являются сходными до степени смешения с этикетками "Квас Лидский темный" и "Квас Лидский хлебный" в силу наличия разных словесных элементов, графического выполнения изображений, цветового исполнения.

 
 
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