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Шахтера «Беларуськалия» убило куском породы

04.01.2017 13:39 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Происшествие произошло вечером 3 января в шахте ОАО "Беларуськалий". Во время разбора завала куском горной породы был смертельно травмирован 51-летний горный рабочий.

Следствие устанавливает обстоятельства трагического происшествия, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

В рамках расследования СК изъял на предприятии документацию, регламентирующая порядок проведения горных работ, назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

Рудник и фабрика третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.

Эта гибель рабочего — первый официально подтвержденный несчастный случай в компании в 2017 году. В прошлом году на "Беларуськалии" погибли и были травмированы несколько человек, передает БелаПАН.

 
 
Ссылка на источник 24
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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