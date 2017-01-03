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Шахтера «Беларуськалия» убило куском породы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Происшествие произошло вечером 3 января в шахте ОАО "Беларуськалий". Во время разбора завала куском горной породы был смертельно травмирован 51-летний горный рабочий.
Следствие устанавливает обстоятельства трагического происшествия,
В рамках расследования СК изъял на предприятии документацию, регламентирующая порядок проведения горных работ, назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.
Рудник и фабрика третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.
Эта гибель рабочего — первый официально подтвержденный несчастный случай в компании в 2017 году. В прошлом году на "Беларуськалии" погибли и были травмированы несколько человек,
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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