Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Происшествие произошло вечером 3 января в шахте ОАО "Беларуськалий". Во время разбора завала куском горной породы был смертельно травмирован 51-летний горный рабочий.

Следствие устанавливает обстоятельства трагического происшествия, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

В рамках расследования СК изъял на предприятии документацию, регламентирующая порядок проведения горных работ, назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

Рудник и фабрика третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.