За два года существования семейного капитала за этим видом поддержки многодетных семей обратились порядка 28,8 тысяч белорусов. Общая сумма депозитов — 288 миллионов долларов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.



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— Стоит отметить, что основная часть «семейных капиталов» была назначена в 2016 году — открыто 17 242 депозитных счетов, — рассказал Алесандр Румак. — Радостная новость, что сохраняется тенденция увеличения количества семей с двумя и более детей. Более 57% рожденных в прошлом году — это вторые и последующие дети.

Напомним, семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Его размер составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR. Процентная ставка по депозитам семейного капитала сегодня составляет 1,1780% годовых.

В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей.