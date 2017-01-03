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В Пинском районе Nissan насмерть сбил пенсионерку

04.01.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 3 января, в 18.35, в деревне Березовичи Пинского района.


Фото: УГАИ МВД

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 32-летний водитель Nissan Primera, местный житель, ехал по улице Ленина и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая шла в полосе движения в попутном направлении.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
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Наезд произошел 3 января, в 18.35, в деревне Березовичи. Женщина шла в полосе движения в попутном направлении.

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