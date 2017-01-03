Смертельный наезд произошел 3 января, в 18.35, в деревне Березовичи Пинского района.



Фото: УГАИ МВД

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 32-летний водитель Nissan Primera, местный житель, ехал по улице Ленина и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая шла в полосе движения в попутном направлении.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.