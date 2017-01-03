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Гидромет: усиление морозов ожидается уже днем 5 января

04.01.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек – Sputnik. Усиление морозов в Беларуси произойдет уже днем в четверг 5 января, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: усиление морозов ожидается уже днем 5 января
© Sputnik/
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В среду в республику пришел циклон Axel, который принес в страну обильные снегопады, из-за которых осложнилась ситуация на дорогах. По информации Гидромета, в среднем по республике в течение дня снежный покров увеличится на 5–12 сантиметров.

"В четверг 5 января погодные условия будут определять фронтальные разделы от циклона, который переместится на Брянскую область России. В тыл циклону на территорию нашей страны начнет поступать холодный воздух с арктических морей", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что днем в четверг ожидается сильный ветер, в отдельных районах страны пройдет метель, а температура воздуха в течение суток составит от –8 до –15°С, по юго-востоку Беларуси – –1..7°С.

По словам синоптика, в пятницу будет еще холоднее температура в течение суток опустится до –13..20°С, ночью по северу страны при прояснениях – до –23°С.

Собеседник Sputnik отметил, что в субботу 7 января холодная погода в республике сохранится: ожидается переменная облачность, ночью от –15 до –22°С, при прояснениях до –27°С, днем – –11..18°С, по востоку Беларуси – до –20°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха, по данным специалистов Гидромета, будет постепенно понижаться до субботы 7 января.

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