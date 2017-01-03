Хоккеисты «Коламбуса» выиграли в 16-й раз подряд и вплотную приблизились к рекордной победной серии чемпионатов НХЛ, которая принадлежит «Питтсбургу».



Фото: nhl.com

3 января в НХЛ было сыграно семь матчей. «Коламбус» выиграл 16-й матч подряд, а его вратарь Сергей Бобровский продлил собственную победную серию до 14 игр, гол Александра Овечкина в овертайме и четыре очка Евгения Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Торонто», дубль Никиты Кучерова не помог «Тампе» в матче с «Виннипегом», а Ши Уэбер забил гол в первом матче в Нэшвилле после летнего обмена в «Монреаль».

«Коламбус Блю Джекетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1

«Коламбус» одержал 16-ю победу подряд и находится в шаге от повторения рекорда НХЛ, который принадлежит «Питтсбургу» (17 побед в сезоне 1992−93). 16 побед подряд — это единоличное второе место в истории по продолжительности победной серии.

Успех «Блю Джекетс» принесли два гола в большинстве, реализация которого у «Коламбуса» — лучшая в лиге (28,3 процента), и 21 сэйв Сергея Бобровского. Российский вратарь выиграл в 14-й раз подряд — с этим результатом он делит второе место в истории НХЛ с шестью другими голкиперами. Рекорд из 17 побед принадлежит Жилю Жильберу, который в сезоне 1975−76 в составе «Бостона» одержал 17 побед подряд.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид остался в тени, исполнив три броска по воротам.

В четверг «Коламбус» в гостях сыграет с «Вашингтоном», а в субботу примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 ОТ

Гол Александра Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» третью победу подряд и прервал пятиматчевую победную серию «Торонто». «Кэпиталз» открыли счет, но затем отдали инициативу и после двух периодов проигрывали со счетом 2:4. В начале третьего периода с разницей в 79 секунд шайбы Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова позволили сравнять счет. До конца периода соперники обменялись шайбами, а капитан «Вашингтона» принес победу своему клубу через 22 секунды после начала овертайма.

Овечкин забил 19-й гол в овертаймах, сравнявшись на первом месте в истории лиги с Яромиром Ягром. Также форвард набрал 995-е очко в карьере и забил 543-й гол. Ему не хватает одной шайбы, чтобы сравняться с Морисом Ришаром, приз имени которого как лучший снайпер Овечкин выигрывал шесть раз, на 29-м месте в истории НХЛ по числу голов.

Блестящий матч провел Кузнецов, забивший гол, который прервал его 17-матчевую голевую засуху, и отдавший три передачи. Здорово сыграл и Орлов, к голу добавивший голевую передачу и выигравший свой микроматч со счетом 2:1.

В четверг «Кэпиталз» попробуют одержать четвертую победу подряд в матче с «Коламбусом».

Защитник «Торонто» Никита Зайцев сыграл хорошо. «Минус 1» — не его вина, а партнера, который оставил одного Кузнецова перед воротами Фредерика Андерсена. Никита Сошников за 10 минут получил «плюс 1» и применил два силовых приема. Бросков по воротам не исполнял.

Остон Мэттьюз, признанный лучшим новичком декабря, сделал две передачи и продлил результативную серию до семи матчей.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» — 4:6

Два гола и передача Никиты Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Виннипегом». «Лайтнинг» слишком многое позволяли сопернику в своей зоне, а Андрей Василевский пропустил пять шайб после 33 бросков, не выручив в нужные моменты, и «Молнии» проиграли в основное время дома впервые с 10 декабря. Оба гола Кучеров забил в большинстве в конце третьего периода, сократив отставание до 4:5, но на большее «Тампу» не хватило.

Тремя (2+1) очками в составе «Джетс» отличился Николай Элерс, ставший первой звездой встречи. Одну из шайб Элерс забросил после штрафного броска, который был назначен после того, как на нем нарушил правила Кучеров. Гол и две передачи у Патрика Лайне, который с 20 голами и 34 очками сравнялся по всем показателям среди лучших новичков с Мэттьюзом.

Владислав Наместников отличился голевой передачей, полезностью «плюс 1», двумя бросками по воротам и двумя хитами. Защитник Никита Нестеров после выздоровления ряда форвардов перестал попадать в состав «Лайтнинг». Александр Бурмистров, выставленный на драфт отказов «Виннипегом», теперь будет защищать цвета «Аризоны».

«Нэшвилл Предаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ

Главный сюжет матча — первое появление Ши Уэбера в Нэшвилле. Уэбер провел в «Предаторз» 11 сезонов и был капитаном в последних шести. Сюжет не подкачал — защитник в начале третьего периода сравнял счет, кистевым броском пробив Пекку Ринне. За 30 секунд до окончания овертайма победу «Канадиенс» принес Макс Пачиоретти.

В первом периоде «Предаторз» на табло показали видеоролик с нарезкой моментов игры Уэбера в Нэшвилле.

«Если честно, я не хотел смотреть, — признался потом Уэбер. — Я немного боялся, что могу растрогаться. Конечно, для меня это многое значит. Вернуться сюда — особенное чувство. Тем лучше, что мы сегодня победили».

Летом Уэбер был обменян в «Монреаль» на Пи-Кей Суббана, который из-за травмы не смог принять участие в матче. Ожидается, что защитник пропустит несколько недель.

Но не только Уэбер вернулся в Нэшвилл. Также это сделал Александр Радулов, игравший за «Предаторз» в сезонах 2006−08 и 2011−12. Российский форвард провел блестящий матч, отдав передачи на оба гола партнеров. Радулов был активен, постоянно лез в атаку и довольно странно, что его не оказалось среди звезд матча. Скорее всего, виной тому отличная игра Ринне, который отразил 41 бросок из 43-х. «Предаторз» побеспокоили Прайса 23 раза.

Здорово сыграл и защитник «Монреаля» Алексей Емелин: «плюс 1», пять силовых приемов и помощь в атаке.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз» — 1:3

«Нью-Джерси» впервые за месяц выиграл матчи, проходившие два дня подряд. Успех «Девилз» принесли 29 сэйвов Кори Шнайдера и голы Адама Хенрика, Майкла Каммаллери и Кайла Палмиери, которые также сделали по передаче. «Девилз» выиграли три матча из четырех последних, прервав серию «Каролины» из 11 домашних игр, в которых «Харрикейнз» набирали очки.

Во втором и третьем периодах «Нью-Джерси» играл без получившего травму капитана Энди Грина. «Девилз» исполнили всего 18 бросков по воротам — меньше всего в сезоне.

Нападающий «Девилз» Сергей Калинин после эффектного поединка накануне провел очередной невзрачный матч: всего один силовой прием за 16 минут на льду при отсутствии бросков по воротам и одном выигранном вбрасывании из пяти. Зато Калинин четыре минуты провел в меньшинстве, не дав сопернику реализовать ни одно из четырех удалений.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 1:4

«Нью-Йорк» неожиданно потерпел домашнее поражение от «Баффало, пропустив четыре гола после 19 бросков. Хенрик Лундквист, как и все игроки «Рейнджерс», был не на высоте.

«Я нечасто такое говорю, но сегодня команда провела очень плохой матч. Нас полностью переиграли, и мы должны на это правильно отреагировать», — сказал после встречи тренер «Рейнджерс» Ален Виньо.

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов из-за проблем со спиной не поехал с командой в гостевое турне.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 ОТ

«Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд, упустив победу над «Кингз». Во втором периоде «Шаркс» открыли счет благодаря голу Логана Кутюра, но Джефф Картер в начале третьей 20-й минутки сравнял счет. Тот же Картер в овертайме снабдил передачей Таннера Пирсона, который принес «Кингз» вторую победу над «Сан-Хосе» за три дня.