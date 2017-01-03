МИНСК, 4 янв — Sputnik. Беларусь планирует производство модернизированных бронетранспортеров БТР-70, опытный образец уже прошел государственные испытания, сообщила в среду пресс-служба Госкомвоенпрома республики.

Все необходимые работы по модернизации выполнил борисовский "140 ремонтный завод", который является единственным в Беларуси предприятием, которое выполняет капремонт и модернизацию бронетехники. Заводчанам удалось улучшить ходовые качества БТР, а также внести ряд изменений в эргономику транспортного средства.

В частности, на БТР установлен восьмицилиндровый дизель КамАЗ мощностью 260 лошадиных сил с турбонаддувом. Также изменилась трансмиссия и был доработан корпус, отметили в Госкомвоенпроме. Кроме того, бронетранспортер получил водометный движитель от более нового БТР-80. Вооружение осталось неизменным.

В результате доработок масса БТР увеличилась на полторы тонны, однако БТР-70МБ1 (так называется модификация, выполненная борисовчанами) больше чем на полтонны легче БТР-80 и развивает на шоссе 92 километра в час.

Внутренняя компоновка боевой машины была существенно переработана. Высота десантного отделения увеличена на 14 сантиметров, а проемы боковых люков — расширены. БТР получил цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ "Дрофа" белорусского производства, которая позволяет передавать информацию по защищенному от помех каналу.

Также БТР оснастили системой маскировки — шесть установок для пуска дымовых гранат могут образовать 50-метровую густую завесу.

БТР-70, производившийся серийно с 1976 года, до сих пор стоит на вооружении ряда стран бывшего СССР, а также Македонии, Кубы, Мексики, Пакистана и других государств. Модифицируют бронетранспортер не только в Беларуси, но и в Румынии, Украине, Азербайджане и Казахстане.