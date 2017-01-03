МИНСК, 4 янв — Sputnik. Сильные морозы, которые придут в Беларусь, будут не страшны обитателям Минского зоопарка, у них много вкусной еды, а также теплые домики, сообщила методист зоопарка Наталья Мыслей.

"Мы подготовились к зиме, все домики для животных утеплены. Наши хищники — львы, тигры, ягуары, пумы уже привыкли к белорусским зимам и прекрасно их переносят", — рассказала Sputnik Наталья Мыслей.



© Sputnik Владимир Астапкович Лиса в зоопарке

По ее словам, когда наступают такие сильные холода, как прогнозируются на этой неделе, всем животным, а особенно тем, кто зимует не в закрытых павильонах, меняют рацион питания.

"Хищникам начнут давать больше мяса. Все мясо теплое, замороженного мяса им не даем. Более того, в аномально холодные дни мы отменяем показательные кормежки хищников, чтобы они не поглощали пищу на морозе", — рассказала собеседник агентства.

Будет усилено питание и хищным птицам, уточнила она.



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Вкусный морс для макака

Рассказывая о том, как перенесут сильные холода теплолюбивые обезьяны, обитающие в Минском зоопарке, Мыслей сообщила, что все они, за исключением японского макака, зимуют в закрытых павильонах.



© AFP/ TORU YAMANAKA Обезьянка греет лапы в мороз

"Наш японский макак хорошо переносит холода, но и его мы подогреем — будем давать теплые питательные каши и вкусные теплые морсы", — сказала собеседник агентства.

Теплый подшерсток

Собеседник агентства рассказала, что для многих обителей зоопарка зимние холода — любимое время года. "Они отрастили теплый подшерсток, их шубы стали от этого пушистыми. У нас в зоопарке много таких обитателей, которые зимой становятся красавцами — красношерстные и чернобурые лисы, "белые" лисы, красные волки, наши обычные волки", — сказала методист зоопарка.



© AFP/ FABRICE COFFRINI Белый волк в зоопарке

По ее словам, особенно радуются зимней погоде молодые волки, обитающие в зоопарке. Обзавелись роскошной зимней шубой верблюд и зубры.



© Sputnik Сергей Пятаков Верблюды в зоопарке зимой

Птичий двор

Комфортно себя чувствуют во время морозов и представители курообразных, обитающих в Минском зоопарке. "У нас довольно широко представлены эти птицы — есть несколько видов фазанов, несколько видов кур. Они хорошо переносят морозы при усиленном питании", — рассказала методист.

Вместе с тем она отметила, что в зимнее время мужские особи павлинов не имеют роскошных хвостов.

"Зима — не их время. Вот придет весна и тогда они себя покажут во всей красе", — отметила собеседник агентства.

Хитрый Тристан

Собеседник агентства отметила, что в зоопарке уже давно не было случаев, когда во время зимних морозов кто-то из зверей заболевает.



© AFP/ HENDRIK SCHMIDT / DPA Сурикат не хочет выходить из своего домика на снег

"Все звери содержатся в тепле и в заботе. Кто-то легче переносит зиму, для кого-то это испытание", — сказала методист и добавила, что самым "хитрым" из обитателей зоопарка каждую зиму оказывается медведь Тристан, который просто укладывается в спячку.