C 1 января 2017 года все автомобили стран ЕАЭС должны быть укомплектованы тревожными кнопками — устройствами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако требование не касается Беларуси.



Фото Porsche

В отличие от России, где уже работает контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС», и Казахстана с его службой экстренного вызова «ЭВАК» (эти две системы идентичны и работают на территории разных государств), в Беларуси пока не создана собственная служба. У нее есть лишь имя — «ЭРА-РБ».

Поэтому на территорию Беларуси можно беспрепятственно ввозить машины, новые и подержанные, не оборудованные терминалом экстренной связи. По имеющейся у AUTO.TUT.BY информации, это исключение будет действовать до 2018 года, когда заработает полноценная служба «ЭРА-РБ».

Напомним, все новые автомобили, которые производятся в Таможенном союзе, а также импортируются на его территорию, должны быть укомплектованы системой «экстренного реагирования при авариях» («ЭРА»). Под эту норму подпадают и любые другие автомобили (новые и подержанные), которые граждане ввозят в страны Таможенного союза для собственных нужд. Это требование вступило в силу 1 января 2017 года.

Исключение составляют только автомобили, которые ввозятся юридическими лицами (официальными импортерами) или выпускаются на конвейере, но имеют ОТТС, выданное до 1 января 2017 года. Формально некоторые автомобили могут не оснащаться кнопкой SOS и свободно «выпускаться в обращение» вплоть до 2020 года (ОТТС действует не более 3 лет).



Фото АвтоВАЗ

Придет ли «ЭРА-ГЛОНАСС» в Беларусь?

Новые автомобили, оснащенные пультом с «кнопкой SOS», уже поставляются в Беларусь, и их количество будет расти. Все эти машины либо производятся в Таможенном союзе, либо поступают к нашим дилерам через сеть российского импортера.

Например, минский дилер Porsche уже предлагает автомобили, оснащенные кнопкой вызова экстренных оперативных служб. А первенцем на российском и белорусском рынках стала Lada Vesta, которая с конвейера получила эту систему.

В 2016 году сертификационные испытания прошли 260 легковых и коммерческих моделей. Причем среди них были не только самые массовые, но также премиальные.

По информации Минпромторга России, к 20 декабря этого года все основные автомобильные бренды — от массовых LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen до премиальных (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley и даже Rolls Royce), поставляющие свою продукцию в Евразийский союз, — завершили либо завершают оснащение автомобилей «тревожной» системой. То есть автопроизводители, представленные в государствах Таможенного союза, поддерживают новую процедуру сертификации.

Об оснащении с 1 января 2017 года терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС» всех представленных в странах Таможенного союза моделей уже объявили марки Ford, Toyota, Hyundai, Kia и Datsun.

Другие производители вскоре также отправят на сертификацию свои машины, срок действия одобрения типа транспортного средства которых истекает. Любопытно, что без «ЭРЫ» некоторое время будут обходиться такие массовые и бюджетные модели, как Lada 4×4, Kalina, Granta. УАЗ «Патриот» протянет без «кнопки SOS» до 2019 года — лазейка с ОТТС это позволяет.

«Эрой» не оснащаются и модели Renault. Впрочем, временно. В пресс-службе корреспонденту AUTO.TUT.BY сообщили следующее: «Все автомобили Renault, производство которых осуществляется в России, должны пройти сертификацию "ЭРА-Глонасс" в установленный срок. В данный момент идет подготовка согласно процедуре».

Некоторые автомобили же не будут поставляться в Беларусь, так как такая сертификация оказалась нерентабельной для ряда автомарок: это касается купе и кабриолетов BMW, а также для кабриолетов Audi A5 и S5. Однако, как вы сами понимаете, эти машины не потеряны для официальных дилеров в Беларуси.



Audi Q2

Фото: автопроизводителя

Более того, наши импортеры имеют возможность ввезти и сертифицировать партию автомобилей. Например, так, скорее всего, и произойдет с кроссовером Audi Q2, испытание «Эрой» которого откладывается до второго полугодия 2017 года.