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С этой целью создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.

Распоряжением премьер-министра от 30 декабря 2016 года № 557р создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства. Ее возглавил первый вице-премьер Василий Матюшевский.



В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, облисполкомов и Минского горисполкома, Национального банка, Палаты представителей, а также ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“ и ГНУ ”НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь“.



Межведомственной рабочей группе поручено анализировать основные проблемы осуществления инвестиций в Беларуси с выработкой (при необходимости) предложений по корректировке законодательства в сфере инвестиций; рассматривать: предложения государственных органов (организаций) по совершенствованию инвестиционного климата и корректировке законодательства в сфере инвестиций; необходимость принятия иных мер, способствующих осуществлению инвестиций.



Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организаций.



Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому необходимо до 1 февраля 2017 г. представить в Министерство экономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь и корректировке законодательства в сфере инвестиций.



Министерству экономики поручено осуществлять организационно-техническое обеспечение и координацию работы межведомственной рабочей группы, а также на основании представленных предложений, сформировать и до 20 февраля 2017 г. внести на рассмотрение межведомственной рабочей группы проект плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.