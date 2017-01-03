|
Правительство решило усовершенствовать инвестиционный климат в стране
04.01.2017 14:29 — Разное | Ежедневник
фото: biznes.fm
С этой целью создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.
Распоряжением премьер-министра от 30 декабря 2016 года № 557р создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства. Ее возглавил первый вице-премьер Василий Матюшевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С этой целью создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии