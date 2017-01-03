﻿ Видеофакт: еноты показали, как нужно сортировать мусор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видеофакт: еноты показали, как нужно сортировать мусор

04.01.2017 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В видеоролике, при съемке которого использована компьютерная графика, еноты-барабанщики показывают, как сортировать мусор.

"Мы нашли тех, кто мотивирует тебя собирать отходы раздельно. Смотри и учись у самых милых экспертов в мусорных делах", — говорится в подписи к видео.

Кампанию "99%" курирует ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты кампании "99%" решили напомнить белорусам о необходимости раздельного сбора мусора довольно необычным способом. Смотрите на видео, как еноты учат...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гибель рабочего на Беларуськалии: подробности расследования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика