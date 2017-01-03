В видеоролике, при съемке которого использована компьютерная графика, еноты-барабанщики показывают, как сортировать мусор.

"Мы нашли тех, кто мотивирует тебя собирать отходы раздельно. Смотри и учись у самых милых экспертов в мусорных делах", — говорится в подписи к видео.

Кампанию "99%" курирует ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".