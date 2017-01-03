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Видеофакт: еноты показали, как нужно сортировать мусор
04.01.2017 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
В видеоролике, при съемке которого использована компьютерная графика, еноты-барабанщики показывают, как сортировать мусор.
"Мы нашли тех, кто мотивирует тебя собирать отходы раздельно. Смотри и учись у самых милых экспертов в мусорных делах", — говорится в подписи к видео.
Кампанию "99%" курирует ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".
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Активисты кампании "99%" решили напомнить белорусам о необходимости раздельного сбора мусора довольно необычным способом. Смотрите на видео, как еноты учат...
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