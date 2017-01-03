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В морозы гродненский "Красный Крест" бесплатно поможет замерзшим водителям и их автомобилям

04.01.2017 15:16 — Разное | Tut.by  
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В преддверии наступающих холодов, о которых сообщают синоптики, Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста будет помогать водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Волонтеры отряда быстрого реагирования смогут провести несложный ремонт техники или отбуксировать автомобиль на стоянку. А замерзших водителей напоят горячим чаем.


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

 — Мы планируем оказывать помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дорогах в городе и недалеко от него, — рассказал TUT.BY региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской ОО БОКК Валерий Краевский. — Выезжать на патрулирование волонтеры будут при наиболее неблагоприятных погодных условиях — сильном снегопаде, метели или, когда столбик термометра опустится ниже — 15 °C.

Волонтеры смогут провести несложный ремонт автомобиля: помочь завести машину, заменить колесо, отбуксировать неисправное авто.

Поскольку осуществлять постоянное дежурство силами волонтеров проблематично, то будет создан специальный канал «Автопомощь Гродно/Красный Крест» в приложении «Зелло-рация». Волонтеры надеются, что благодаря ему гродненские водители смогут не только попросить о помощи, но и сами оказывать ее.

В Гродненском отряде «Красного креста» отметили, что автопомощь будет оказываться бесплатно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В преддверии наступающих холодов, о которых сообщают синоптики, Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста будет помогать...

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