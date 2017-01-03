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В морозы гродненский "Красный Крест" бесплатно поможет замерзшим водителям и их автомобилям
В преддверии наступающих холодов, о которых сообщают синоптики, Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста будет помогать водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Волонтеры отряда быстрого реагирования смогут провести несложный ремонт техники или отбуксировать автомобиль на стоянку. А замерзших водителей напоят горячим чаем.
— Мы планируем оказывать помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дорогах в городе и недалеко от него, — рассказал TUT.BY региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС
Волонтеры смогут провести несложный ремонт автомобиля: помочь завести машину, заменить колесо, отбуксировать неисправное авто.
Поскольку осуществлять постоянное дежурство силами волонтеров проблематично, то будет создан специальный канал «Автопомощь Гродно/Красный Крест» в приложении «Зелло-рация». Волонтеры надеются, что благодаря ему гродненские водители смогут не только попросить о помощи, но и сами оказывать ее.
В Гродненском отряде «Красного креста» отметили, что автопомощь будет оказываться бесплатно.
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В преддверии наступающих холодов, о которых сообщают синоптики, Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста будет помогать...
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