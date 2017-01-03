Паспортная разгонная динамика представленной на выставке CES в Лас-Вегасе электрической «пятидверки» Faraday Future FF 91 сопоставима с Bugatti Chiron, но пойдет ли машина в серию — еще вопрос. Заявленные характеристики впечатляют: четыре электромотора, 1050 "лошадей" и заявленный пробег на одном заряде — более 600 км.





FF 91 — такое обозначение получил симбиоз хэтчбека и SUV от финансируемого китайцами американского стартапа Faraday Future. Сами создатели говорят о своей первой серийной модели, хотя на деле перед нами предсерийный образец и наверняка очень «сырой». Впрочем, заявленные характеристики FF 91 впечатляют: четыре электромотора, развивающие суммарные 1050 л.с. и 1800 Нм крутящего момента, до 60 миль/ч (96 км/ч) разгоняют машину всего за 2,39 секунды. Заявленный пробег на одном заряде тяговой батареи емкостью 130 кВтч — более 600 км (по стандарту EPA).





А еще разработчики уверяют, что FF 91 готов к работе в беспилотном режиме благодаря комплексу, состоящему из 13 радаров, 10 камер, 12 ультразвуковых датчиков и лидара.





Не исключено, что такими громогласными цифрами китайские учредители, платежеспособность которых вызывает сомнения, пытаются привлечь внимание к проекту Faraday Future. Дела у компании оставляют желать лучшего — у нее огромные долги перед поставщиками, строительство завода в Неваде заморожено, а незадолго до премьеры FF 91 фирму покинули два ведущих топ-менеджера, среди которых коммерческий директор Faraday Future Марко Маттиачи.





Тем не менее, в США, Канаде и Китае уже начался прием заявок на FF 91 — чтобы оформить заказ, необходимо внести предоплату в 5000 долларов. Первые 300 экземпляров электромобиля, если верить Faraday Future, будут из лимитированной серии FF 91 Alliance Edition.

Что же в итоге выйдет из всей электромобильной затеи китайцев и американцев? Покажет время.