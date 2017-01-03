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Гибель рабочего на Беларуськалии: подробности расследования

04.01.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагический случай произошел накануне в шахте ОАО" Беларуськалий": во время проведения сменного задания по разбору завала на одном из участков куском горной породы был смертельно травмирован горнорабочий — 51-летний Владимир Штылев.

Подробности расследования гибели рабочего на радио Sputnik Беларусь озвучила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", — сообщила собеседница Sputnik.

По словам Белоног, с целью осмотра места происшествия, сбора и фиксации материалов в шахту производился спуск следственно-оперативной группы. Кроме того, следователи начали изымать производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения конкретных видов горных работ.

В настоящее время назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели случившегося. Предприятие работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.

Полный комментарий представителя Следственного комитета — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на предприятии "Беларуськалий", повлекшее по неосторожности...

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