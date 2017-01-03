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В Беларуси повышена тарифная ставка первого разряда

04.01.2017 16:12 — Разное | БДГ  
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В Беларуси повышается тарифная ставка первого разряда.

С 1 января 2017 года в Беларуси тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций установлена в размере 31 рубля. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря  2016 года № 1115.

Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в размерах 8,6-5,7 рублей. 

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат. 

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций  необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

Напомним, что с 1 января в Беларуси базовая величина составит 23 рубля, а минимальная месячная заработная плата - 265 рублей.

 
 
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В Беларуси повышается тарифная ставка первого разряда.

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