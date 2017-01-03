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МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады

04.01.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"По любой ситуации надо звонить по любому номеру экстренных служб. Службы между собой координируются", — рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий и добавил, что спасатели всегда готовы к оказанию помощи людям.

МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады
© Sputnik / Виктор Толочко
МЧС готово перейти на усиленный режим за 90 минут

Помогать пострадавшим от непогоды белорусам будет и Красный крест — волонтеры будут устанавливать специальные красные палатки, где любой сможет обогреться и выпить горячего чаю, а при необходимости и получить первую помощь.

Как добавил руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков, оснащены в организации и тремя настоящими вездеходами — помощь смогут оказать и застрявшим на дорогах автомобилистам.

Полную версию брифинга с участием представителей МЧС и Красного креста смотрите на видео.

 
 
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Циклон Аксель (Axel) принес в Беларусь сильные снегопады, а с четверга к ним добавятся и морозы. В пресс-центре Sputnik представители МЧС и белорусского Красного креста...

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