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МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады
04.01.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь
"По любой ситуации надо звонить по любому номеру экстренных служб. Службы между собой координируются", — рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий и добавил, что спасатели всегда готовы к оказанию помощи людям.
© Sputnik / Виктор Толочко
Помогать пострадавшим от непогоды белорусам будет и Красный крест — волонтеры будут устанавливать специальные красные палатки, где любой сможет обогреться и выпить горячего чаю, а при необходимости и получить первую помощь.
Как добавил руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков, оснащены в организации и тремя настоящими вездеходами — помощь смогут оказать и застрявшим на дорогах автомобилистам.
Полную версию брифинга с участием представителей МЧС и Красного креста смотрите на видео.
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