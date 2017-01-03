"По любой ситуации надо звонить по любому номеру экстренных служб. Службы между собой координируются", — рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий и добавил, что спасатели всегда готовы к оказанию помощи людям.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС готово перейти на усиленный режим за 90 минут

Помогать пострадавшим от непогоды белорусам будет и Красный крест — волонтеры будут устанавливать специальные красные палатки, где любой сможет обогреться и выпить горячего чаю, а при необходимости и получить первую помощь.

Как добавил руководитель отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков, оснащены в организации и тремя настоящими вездеходами — помощь смогут оказать и застрявшим на дорогах автомобилистам.

Полную версию брифинга с участием представителей МЧС и Красного креста смотрите на видео.