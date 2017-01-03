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Комментатору "Беларусь 5" пришлось объясняться по поводу шутки про боярышник

04.01.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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Комментатор «Беларусь 5» Арташес Антонян, работавший на матче чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и питерским СКА, в интервью российскому изданию Life.ru объяснился по поводу своей шутки по поводу боярышника и главного тренера российской команды.


Арташес Антонян. Фото: Татьяна Пашкович, TUT.BY

В третьем периоде при счете 5:2 в пользу «Динамо» Антонян отпустил ремарку по поводу спокойствия известного своей импульсивностью наставника питерцев Олега Знарока.

«Знарок как будто под боярышником. Достаточно спокойно выглядит Олег Валерьевич», — сказал Арташес Антонян.

Неоднозначность шутки заключается в том, что в конце 2016 года в российском городе Иркутск умерли около 80 человек, отравившиеся концентратом для ванн «Боярышник». Правда, эти россияне они употребляли косметическую жидкость с содержанием метилового спирта в качестве спиртного напитка.

Как пояснил Арташес Антонян журналистам Life.ru, он не вкладывал в свою фразу никакого подтекста.

— Фраза «валидольный матч» — она слишком избитая, и я подбирал другое слово. Пришел на ум боярышник без каких-то вот совершенно задних мыслей, без каких-то ассоциаций плохих. Я не вкладывал никакого подтекста, — рассказал Антонян Лайфу.

По его словам, он много раз работал на матчах, в которых принимали участие команды Знарка, и знает, каким он может быть эмоциональным.

— Он вчера действительно себя вел очень спокойно, поэтому возникло такое сравнение. Насколько мне известно, боярышник действует успокоительно, и мне казалось, что Олег Валерьевич, возможно, нервы таким образом успокоил и переусердствовал, — говорит Антонян.

Напомним, что лидер регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5. При этом по ходу матча армейцы проигрывали 0:5.

Отметим, что в 2016 году Арташес Антонян участвовал в кастинге комментаторов на российском телеканале «Матч ТВ».

В конце сентября стало известно, что на «Матч ТВ», генеральным продюсером которого является известная телеведущая и депутат Тина Канделаки, ввели список слов и выражений, запрещенных к использованию в эфире. Среди них была и фраза «валидольный матч».

 
 
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Арташес Антонян, работавший на матче чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и питерским СКА, объяснился по поводу своей шутки по поводу боярышника и главного...

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