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Белоруснефть: как открывали новое месторождение

04.01.2017 16:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На предприятии "Белоруснефть" уточнили, что в минувшем году в результате строительства и освоения поисковой скважины №1 Угольской площади был получен фонтанный приток нефти с дебитом 39 тонн в сутки.

О том, как состоялось открытие нового месторождения, какой путь прошли геологи от начала исследований до получения промышленной нефти, в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал заместитель директора по геологоразведочным работам БелНИПИнефть Борис Дубинин.

"Месторождение как перспективный объект было отмечено еще 20 лет назад. Только после сейсмической 3D-съемки было принято решение о бурении скважины. Была пробурена скважина глубиной более пяти тысяч метров, и получен приток промышленной легкой нефти", — рассказал Борис Дубинин.

Белоруснефть: как открывали новое месторождение
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси открыто новое месторождение нефти

Как отметил собеседник Sputnik, поиски углеводородного сырья специалистами предприятия "Белоруснефть" проводятся постоянно, это составляющая часть всего процесса.

"Белоруснефть владеет замкнутым процессом производства — от поисков, разведки, добычи и до реализации. На протяжении последних четырех лет специалисты открывают нефтяные залежи, и минувший год не стал исключением. Прирост запасов относительно планового уровня мы значительно превысили", — уточнил Борис Дубинин в эфире радио Sputnik Беларусь.

Заместитель директора БелНИПИнефть отметил, что минувший год можно считать успешным для Беларуси с точки зрения поисков и разведки нефти, и, кроме того, полученный результат позволяет заложить фундамент прочности предприятию "Белоруснефть" как единственному в стране, занимающемуся добычей нефти.

Полную версию беседы с заместителем директора по геологоразведочным работам БелНИПИнефть Борисом Дубининым об открытии нового нефтяного месторождения в Беларуси слушайте на радио Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 22
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Новое месторождение нефти, открытое в Гомельской области Беларуси, может считаться одним из крупнейших за последние 10 лет – его геологические запасы составляют...

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