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Литва назначит спецпосла по БелАЭС

04.01.2017 16:52 — Разное | БДГ  
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Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Беларуси атомной станции.

Дипломат будет назначен на этой неделе. Пока указ не подписан, его фамилия не разглашается, сообщает БелаПАН.

Литовские министры иностранных дел, окружающей среды и энергетики также подписали письма представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике. В частности, они просят эти организации контролировать строительство и напоминают об уже шести инцидентах на площадке.

Литовские чиновники уверены, что Беларусь будет продолжать небезопасный проект, который, если не будет учитывать международные требования безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности региона.  

 
 
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Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Беларуси атомной станции.

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