В Бобруйске 4 января около 14.00 на улице Шинной столкнулись машина ГАИ и Citroen. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.





— Водитель служебного автомобиля «Лада» ехал по улице Шинной со стороны улицы Ленина в сторону Батова, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, — сказал начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Поддубский.





Патрульный автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Citroen. С места аварии «Ладу» забрал эвакуатор.



