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"Водитель не учел погодные условия": в Бобруйске автомобиль ГАИ врезался во встречный Citroеn
В Бобруйске 4 января около 14.00 на улице Шинной столкнулись машина ГАИ и Citroen. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
— Водитель служебного автомобиля «Лада» ехал по улице Шинной со стороны улицы Ленина в сторону Батова, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, — сказал начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Поддубский.
Патрульный автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Citroen. С места аварии «Ладу» забрал эвакуатор.
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Сотрудник ГАИ не учел погодные условия.
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