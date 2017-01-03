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"Водитель не учел погодные условия": в Бобруйске автомобиль ГАИ врезался во встречный Citroеn

04.01.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске 4 января около 14.00 на улице Шинной столкнулись машина ГАИ и Citroen. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.


— Водитель служебного автомобиля «Лада» ехал по улице Шинной со стороны улицы Ленина в сторону Батова, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, — сказал начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Поддубский.


Патрульный автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Citroen. С места аварии «Ладу» забрал эвакуатор.


 
 
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