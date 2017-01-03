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Volvo впервые за более чем 50 лет не стали самыми продаваемыми машинами Швеции

04.01.2017 17:37 — Разное | Tut.by  
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Впервые за последние 54 года самым продаваемым автомобилем Швеции стала не модель Volvo. В 2016-м этот титул достался Volkswagen Golf, сообщает BBC.


На «Гольф» пришлось 5,9 процента от всех реализованных за прошлый год автомобилей в Швеции, тогда как суммарно на Volvo V70, S90 и V90 пришлось лишь 5,7 процента продаж. В последний раз автомобили «Вольво» не смогли стать самыми популярными машинами в своей родной стране в 1962 году. Тогда с первого места их выбил VW Beetle.

На данный момент больше всего автомобилей на дорогах Швеции — именно марки Volvo (около 21,5 процента). Тогда как доля «Фольксвагена» достигает 15,7 процента. Самым популярным автомобилем в стране за последние два десятилетия является универсал Volvo V70, который недавно заменила модель V90.

 
 
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