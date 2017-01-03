Прошлый год для индивидуальных предпринимателей выдался нелегким — доходы покупателей почти не росли. Бизнесмены, которые «не ушли на покой» рассказывают , что работать приходится, чтобы «лишь оплатить аренду». Но при этом, по словам экспертов, весь прошлый год стоимость «съемных» площадей для торговцев по стране падала. FINANCE.TUT.BY поговорил с предпринимателями и с теми, кто сдает им площади, чтобы выяснить, как прошел кризисный год и чего ждать в будущем.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Арендаторы слишком привыкли к скидкам»

После октябрьского нападения подростка с бензопилой руководство ТЦ «Европа» по требованию работников, наняло для охраны милицию. Стоимость услуг профессиональных охранников разделили между всеми арендаторами и включили в «коммуналку». Кроме того, как рассказывает индивидуальный предприниматель Евгений, снимающий помещение в «Европе», ставка аренды в декабре «ни с того ни с сего» выросла на треть.

— У прошлого директора был индивидуальный подход к каждому предпринимателю. Нынешнее руководство подняло аренду и никому ничего не объяснило. Теперь платить приходится на 500 у.е. больше, а эти 500 условных — то, что я, скажем, до этого зарабатывал, — возмущается Евгений.

Стоимость «коммуналки» за помещение в 60 «квадратов», которое арендует Евгений, выросла в два раза. 334 рубля — в октября, 688 рублей — в «жировке» за ноябрь. Услуги профессиональной охраны ипэшнику обошлись в 33 рубля. Плюс, в платежке появилось несколько новых статей за уборку прилегающей территории и внутренних помещений торгового центра. Существенно выросли расходы на отопление — с 24 до 68 рублей. Аренду в декабре Евгению подняли с 15 до 22 евро «за квадрат».



ТЦ «Европа». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Руководство ТЦ «Европа» объяснило, что повышение арендной ставки было временным и с января арендаторам вновь предоставят скидки на аренду.

— С каждым арендатором у нас заключен долгосрочный договор, где и прописывается размер арендной ставки. Магазинам на время застоя в торговле предоставляется определенный дисконт. 30 ноября истекли дополнительные соглашения, которые определяли размер скидок на весь летний и осенний период — с декабря арендаторы работают согласно условий договора, — рассказывает заместитель директора торгового центра Татьяна Леонидовна. — Однако с 1 января мы установили дополнительные скидки, которые будут действовать по сентябрь включительно. Декабрь — самый хороший месяц для торговли, поэтому я не понимаю претензий арендаторов. Они настолько привыкли к предоставляемым скидкам и преференциям, что работу согласно условий договора воспринимают как повышение аренды, хотя это совершенно не так.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются государством — торговый центр, как объясняет замдиректора, никакого процента с них не получает.

— После происшествия мы вынуждены были заключить договор с Департаментом охраны МВД. На ТЦ ежедневно, без выходных, с 10 до 21 часов осуществляет вахту сотрудники милиции. Естественно, эти затраты мы разделили между арендаторами и включили в жировку. Это не та сумма, которая могла бы вызвать возмущения, — считает Татьяна.

От фиксированной платы за аренду — к проценту от выручки

— В декабре в торговле традиционно наблюдается рост продаж, однако такого, чтобы на это время арендодатели специально повышали ставки аренды, мы не наблюдали, — обрисовывает ситуацию в целом по рынку заведующий сектором торговой недвижимости компании «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса» Дмитрий Дробышев. — В течение всего прошлого года ставки аренды, наоборот, незначительно падали, снизившись в итоге на 5−10%. Это связано, прежде всего, с общей ситуацией в экономике, а так же с тем, что открываются новые торговые площади — появляются альтернатива и новые возможности для арендаторов.



Новый ТРЦ Galleria Minsk, открывшийся в декабре. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2016 году, по наблюдениям экспертов, торговые центры предоставляли большое количество бонусов для арендаторов. Кроме того, теперь для торговцам важно, чтобы торговые центры проводили различные маркетинговые мероприятия и акции для увеличения покупательских потоков. Например, знаменитые «Черные пятницы». Меняются и условия платы — владельцы переходят от фиксированной ставки аренды к проценту от оборота магазина (арендатор выплачивает в качестве арендной платы определенный процент выручки).

— Арендная ставка зависит, прежде всего, от посещаемости торгового центра и самого расположения магазина в этом объекте, а так же от группы реализуемых товаров. Больше всего платить приходится тем, кто торгует обувью и одеждой на площадях 50−120 квадратных метров в торговых центрах с высокой посещаемостью, — сейчас стоимость аренды усредненно варьируется от 18 до 28 евро за квадратный метр. Однако, «островная» торговля и магазины прикассовой зоны традиционно платят наибольшую арендную плату, — объясняет Дмитрий.

«Бери больше — плати меньше»

Заполненность большинства торговых центров в Минске — почти стопроцентная, согласно данным Управление торговли и услуг Мингорисполкома. Однако, как признаются арендодатели, чтобы добиться этого, приходится идти на уступки и договаривать о снижении стоимости аренды.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Мы приняли ряд мер, которые позволили заполнить торговые площади, — кратко говорят в торговом центре «Импульс», где из 410 торговых мест свободно лишь 6 (заполненность — 98,5%).

«Мы подготовили специальную акцию по принципу: „Бери больше-плати меньше“», — сообщает объявление на сайте «Импульса». Согласно условиям акции, стоимость аренды на большие павильоны на третьем этаже ТЦ — от 18 рублей за «квадрат». Самые дорогие площади находятся на первом этаже — 134 рубля 70 копеек за квадратный метр.

Заполненность ТЦ «Арена-Сити» — 81%. Управляющая торгово-развлекательным центром Наталья Мирончик говорит, что для того, чтобы удерживать арендаторов, цены приходится постоянно снижать:

— В свете существующей рыночной ситуации в нашей стране речь идет не об увеличении, а о снижении ставок аренды — без привязки к периоду, декабрь это или апрель. Из месяца в месяц наблюдалось снижение арендной ставки на протяжении всего 2016 года. Если сравнивать с годом запуска — 2012 — стоимость аренды у нас упала более чем в три раза.



В ТРЦ «Титан» из 102 сегодня свободны 17 торговых мест. За последний месяц удалось привлечь семь новых арендаторов (по данным на 1 декабря, насчитывалось 24 свободных места). Арендная ставка, как говорят в торговом центре, стабилизировалась и составляет «минимальный допустимый уровень» 24 евро за квадратный метр.

— Ставки у всех наших арендаторов фиксированные, без привязки к товарообороту. Тем не менее их размеры очень индивидуальны. Скидки, коммерческие условия, ротация — все это решается путем переговоров в зависимости от каждого конкретного оператора, но с соблюдением минимума, — говорит Олеся Харламова, менеджер по коммерческой недвижимости СООО «Сигмаполюс», которая занимается вопросами аренды в ТРЦ «Титан».





Большие скидки на аренду в «Титане» предоставляют лишь для того, чтобы привлечь новых арендатором:

— В частности сейчас стоит острая задача по наполнению второго этажа магазина одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и женщин, действует акция 10 евро за квадратный метр, и она дает свое положительные результаты.

Вместо рынка — торговый центр

Ситуация в регионах ничем не отличается от той, что сложилась в столице. Стоимость аренды там также падала весь прошлый год. В 2017 году, по прогнозам, эта тенденция продолжится.

— Фактически целый год прошел на скидках по аренде. Падение ставки — примерно 10% за год. Сегодня она составляет, в среднем, где-то 12−13 долларов за «квадрат», — говорит Кирилл Дорошук, гендиректор иностранного общества с ограниченной ответственностью «Корона» в Гродно, в которое входят два торговых центра и рынок.



Торговый центр «Корона». Фото: Александр Саенко

Сейчас в «Короне» свободно порядка 10% торговых площадей. Один из залов рынка переделывают под торговый центр — будущее, как считает гендиректор «Короны», за «качественными торговыми площадями современного формата».

— Мы занимаемся переформатированием части объектов. В будущем, я думаю, хорошие объекты будут генерировать достаточно денег, а некачественные будут терять и покупателя, и арендаторов. Я ожидаю, что доля рынков будет падать, а доля ТЦ и других качественных площадей — только расти.

Однако нынешние цены на аренду ипэшники в регионах, как и их минские коллеги, считают завышенными.

— Покупательская способность у людей упала в разы, а цены на аренду, по крайней мере, у нас особо не изменились. — рассказывает председатель совета предпринимателей ТЦ «Секрет» в Гомеле Наталья Дасько, — Мы написали письмо арендодателю с просьбой снизить арендные ставки. Но нам сказали, что если ставка и будет понижена, то только для нескольких человек. Для сегодняшней ситуации ставки завышены — они должны быть ниже. Многие предприниматели уходят, потому что не могут платить такую аренду.

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