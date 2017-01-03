На днях байнет облетела новость о жителе поселка Мачулищи Игоре Тутове, который своими руками собрал танк Т-60. Машина, которую неискушенному обывателю сложно отличить от оригинала, быстро стала местной достопримечательностью. 42.TUT.BY решил выяснить все подробности о самодельном танке из первых уст.

Чтобы сделать танк, пришлось ехать на Кубинку

Дорога к дому создателя Т-60 больше напоминает танкодром: грунтовка изобилует ямами, и подвеска то и дело дает пробой. Поэтому стоящий вдалеке у гаража танк воспринимается как самое адекватное средство передвижения по поселку. Хотя сам хозяин небоевой машины предпочитает автомобиль.

— Танк я собирал для души. Изредка могу по полю проехать, детвору покатать. А для такой дороги есть полноприводный универсал.





На создание Т-60 у Игоря ушло порядка двух лет. Самая большая трудность — отсутствие чертежей, по которым можно было строить танк.

— Чтобы сделать максимально похожий на исторический прототип танк, пришлось прочитать немало литературы и съездить в музей на Кубинку (бронетанковый музей в Московской области. — TUT.BY). Там с женой пробыли три дня, специально для этого даже снял номер в гостинице неподалеку. За это время удалось сфотографировать Т-60 со всех ракурсов, что очень помогло в работе.





Во время визита на Кубинку Игорь познакомился и с немецкой бронетехникой. Но даже огромный "Маус" его не впечатлил.

— Большая машина, много стали потратили и труда, но впустую — танк так и не попал на поле боя. Вообще, немецкая техника другая: их танки созданы для экипажа, а наши — для победы.

Сконструировал Т-60, чтобы помнили

По словам Тутова, сделать именно Т-60 его вдохновила непростая судьба машины.

— Т-60 создавался наспех в начале войны, на базе плавающего Т-40, когда всю технику немцы уничтожили у границы, а танки были очень нужны.



Число 147 на башне танка никак не связано с историей. Это номер участка, на котором построил дом Игорь Тутов.

В качестве вооружения использовали авиационную пушку, а мотор поставили и вовсе от легкового автомобиля (дефорсированная версия двигателя ГАЗ-11), трансмиссию — от опытного (в то время) грузовика ГАЗ-51.



Место механика-водителя самодельного Т-60.

Бензиновый двигатель и слабая броня приводили к тому, что танки горели, как свечки. У меня есть много друзей-поисковиков, которые порой находят фрагменты Т-60, но обнаружить хотя бы одну целую машину им не удалось. Я не хочу, чтобы этот танк был забыт, поэтому и взялся за работу.

Двигатель от цементовоза, гусеницы от БМП

С военной техникой Игорь Тутов знаком не понаслышке, еще во время службы в армии ему довелось посидеть за штурвалом БМП-2. Кстати, от этой боевой машины Игорь позаимствовал ряд деталей для своего танка.





— Опорные катки, гусеницы — все это приобреталось в РУП «Белспецконтракт». Они хорошо подошли по ширине. Двигатель и трансмиссию позаимствовал у отжившего свой век цементовоза на базе машины «Урал-375».

Учитывая родословную мотора, «аппетит» у танка соответствующий — 80 литров на 100 километров пути. Можно заливать 80-й, но так как его больше не производят, то ездит танк на 92-м бензине. Коробка механическая, пятиступенчатая.

Думаю, максимальная скорость моего Т-60 составит порядка 70 км/ч, но до таких величин разгонять его не пробовал, опасно, возникают трудности с управлением.







Игорь старался повторить все детали конструкции, танк даже весит порядка 6 тонн, как исторический прототип.

Посмотреть приезжала даже милиция

Кроме танка во дворе у Игоря Тутова стоит бутафорская тачанка с пулеметом максим, совсем как те, что в войну использовали и красные, и белые, и махновцы. Но больше всего внимания к себе привлекает именно Т-60.





— Однажды приезжала даже милиция — проверяли, не настоящее ли орудие установлено в моем танке. Приехали, убедились, что это просто труба, и стали фотографироваться на память.

Учитывая, что Т-60 получился внешне очень близок к оригиналу, Игоря часто зовут поучаствовать в исторических реконструкциях.





— Представители «Линии Сталина» приезжали, приглашали принять участие в «Дне танкиста» и в исторических реконструкциях сражений. Обещали, что танк самостоятельно привезут на трейлере, но я отказался — нет времени. На репетиции нужно потратить почти неделю.

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Увлечение Игоря разделяет его сын Данила, который помогал отцу с постройкой Т-60. А еще они вместе играют в World of Tanks.

— Я патриот, поэтому играю только на советских танках. Мой любимый Т-34−85. Может, когда-нибудь соберу такой же, но раскрывать все свои планы не буду.