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«Белсат» закрывают не из-за политики
Заместитель министра иностранных дел Польши сообщил, что сокращение финансирования телеканал «Белсат» никак не связано с политикой.
Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански в интервью радиостанции Polskie Radio 24 сообщил, что сокращение финансирования телеканала «Белсат» не связано с политикой,
«Дело «Белсата» не носит политического характера, а носит бюджетный характер», — сказал представитель польского внешнеполитического ведомства. При этом Шимански подчеркнул, что планируемая трансляция телеканала Polonia в Беларуси будет важна для проживающих в стране поляков, тогда как «Белсат» имеет иную роль.
«Проблема будущего телеканала «Белсат» возникла не на основе каких-либо политических понятий, а на основе бюджетных проблем», — отметил он.
В ответ на упреки в том, что закрытие телеканала является предметом торга между Варшавой и Минском в процессе нормализации двусторонних отношений, Шимански заявил: «Это просто совпадение событий, которые не имеют между собой связи».
Напомним, что финансирование телеканала
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Заместитель министра иностранных дел Польши сообщил, что сокращение финансирования телеканал «Белсат» никак не связано с политикой.
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