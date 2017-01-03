Заместитель министра иностранных дел Польши сообщил, что сокращение финансирования телеканал «Белсат» никак не связано с политикой.

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански в интервью радиостанции Polskie Radio 24 сообщил, что сокращение финансирования телеканала «Белсат» не связано с политикой, пишут «Белорусские новости».

«Дело «Белсата» не носит политического характера, а носит бюджетный характер», — сказал представитель польского внешнеполитического ведомства. При этом Шимански подчеркнул, что планируемая трансляция телеканала Polonia в Беларуси будет важна для проживающих в стране поляков, тогда как «Белсат» имеет иную роль.

«Проблема будущего телеканала «Белсат» возникла не на основе каких-либо политических понятий, а на основе бюджетных проблем», — отметил он.

В ответ на упреки в том, что закрытие телеканала является предметом торга между Варшавой и Минском в процессе нормализации двусторонних отношений, Шимански заявил: «Это просто совпадение событий, которые не имеют между собой связи».