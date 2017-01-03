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IBU определился с пропиской юниорского ЧМ по биатлону, отнятого у России
Международный союз биатлонистов (IBU)
Как известно, после
Сегодня IBU объявил, что юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацком Осрбли с 22 по 28 февраля.
Решение о том, где состоится 8-й этап Кубка мира, отнятый у Тюмени (9−12 марта 2017-го), будет объявлено в ближайшее время.
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Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения юниорского чемпионата мира-2017, который был должен состояться в российском Острове.
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