Фото: biathlon.sk

Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения юниорского чемпионата мира — 2017, который должен был состояться в российском Острове.

Как известно, после антидопингового доклада профессора Ричарда Макларена Россия была лишена права на проведение юниорского ЧМ-2017 и 8-го этапа взрослого Кубка мира в Тюмени.

Сегодня IBU объявил, что юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацком Осрбли с 22 по 28 февраля.

Решение о том, где состоится 8-й этап Кубка мира, отнятый у Тюмени (9−12 марта 2017-го), будет объявлено в ближайшее время.