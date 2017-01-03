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IBU определился с пропиской юниорского ЧМ по биатлону, отнятого у России

04.01.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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Фото: biathlon.sk

Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения юниорского чемпионата мира — 2017, который должен был состояться в российском Острове.

Как известно, после антидопингового доклада профессора Ричарда Макларена Россия была лишена права на проведение юниорского ЧМ-2017 и 8-го этапа взрослого Кубка мира в Тюмени.

Сегодня IBU объявил, что юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацком Осрбли с 22 по 28 февраля.

Решение о том, где состоится 8-й этап Кубка мира, отнятый у Тюмени (9−12 марта 2017-го), будет объявлено в ближайшее время.

 
 
Ссылка на источник 22
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Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения юниорского чемпионата мира-2017, который был должен состояться в российском Острове.

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