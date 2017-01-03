Авария произошла днем 4 января на столичном проспекте Машерова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Центрального района.

— 27-летний водитель Hyundai ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Заславской, не учел погодные и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную Mazda, — сказали в ГАИ.



































От удара Mazda развернуло и отбросило на впереди стоящий Volkswagen. Далее по цепочке повреждения получили еще два автомобиля: Toyota и Hyundai.

По словам очевидцев, водитель Hyundai решил ускориться перед перекрестком, когда там происходила смена сигналов светофора, но потерял управление.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.