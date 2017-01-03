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ЦРУ расскажет все о "российских хакерах" в новом докладе

04.01.2017 18:33 — Разное | Ежедневник  
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ЦРУ расскажет все о "российских хакерах" в новом докладе

Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

Презентацию доклада во вторник отложили, что вызвало скептическую реакцию избранного президента Дональда Трампа, сооющает ВВС.

В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс под заголовком "Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада" Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп.

Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

"В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем", - подчеркнул он.

Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном "Твиттере" Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме.

"Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" - написал Трамп.

Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибершпионаже - в частности во взломе серверов комитета партии Демократов - уже несколько месяцев. Кремль последовательно отрицает эту версию, требуя предъявить доказательства.

В октябре спецслужбы США официально обвинили Россию в кибератаках на американские политические структуры.

Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

В конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели против России новые санкции. Власти заявили, что это ответ на российские кибератаки.

 
 
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Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном предполагаемому вмешательству России в...

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