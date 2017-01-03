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"Команды готовы показать высокий класс игры". Лукашенко открыл Рождественский турнир
Команды, которые участвуют в XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея, готовы упорно бороться за главный приз и показать зрителям высокий класс игры, заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия соревнований в споркомплексе «Чижовка-Арена», сообщает
— Сегодня стартует очередной, уже тринадцатый по счету Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь. Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах. Вновь лицом к лицу сойдутся команды, которые готовы упорно бороться за главный приз, показать зрителям высокий класс игры, — заявил Александр Лукашенко.
В нынешнем году в турнире принимают участие хоккейные дружины из России, Германии, Словакии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии, которые в свое время уже испытывали на прочность минский лед, отметил глава государства. Кроме того, в этот раз к ним присоединится сборная Балкан, в составе которой игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.
— Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в НХЛ, — отметил президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что хоккей пользуется особой любовью и вниманием белорусов.
— Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд. Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа, смогут познакомиться с Беларусью, ее историей и культурой, обрести новые интересные контакты. Ведь спорт — это лучшая форма народной дипломатии, — считает белорусский лидер.
Турнир состоит из предварительного и финального этапов. На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.
Группа «А»: ОАЭ, Балканы, Беларусь, Швейцария.
Группа «В»: Россия, Германия, Финляндия, Словакия.
Сборную России в нынешнем сезоне представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота». Есть в составе российской дружины и два бывших хоккеиста сборной Беларуси. Это 48-летние воспитанники уфимского хоккея голкипер Леонид Фатиков и Александр Алексеев. Кроме того, за россиян сыграет бывший защитник гродненского «Немана» 43-летний Ринат Азизов.
Самым возрастным игроком турнира является 84-летний Эдуард Бшайд, заявленный за сборную Германии.
На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.
Календарь турнира
4 января
Финляндия — Германия — 11:3.
Балканы — Швейцария — 2:13.
Словакия — Россия — 12:0.
19.00 — Беларусь — ОАЭ (МКСРК «Чижовка-Арена»).
5 января
13.00 — Россия — Финляндия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
14.00 — ОАЭ — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена»)
17.00 — Германия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Беларусь — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)
6 января
14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)
15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
7 января
13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена»)
18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена»).
Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).
В числе организаторов Рождественского турнира — Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма Беларуси и Мингорисполком.
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Команды, которые участвуют в XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея, готовы упорно бороться за главный приз и показать зрителям высокий класс...
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