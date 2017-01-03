«Некоторые наши крупные промышленные предприятия работают в таком же режиме, как и российские, — все рабочие дни до 9 января перенесли на другие числа», — говорит завотделом социально-экономической и организационной работы профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Петр Сироткин. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, какие предприятия отправили сотрудников на новогодние каникулы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

— Каждое предприятие работает по утвержденному графику, который согласован с министерством промышленности. Каких-то вынужденных простоев нигде нет, предприятия либо перенесли рабочие дни на другие числа в этом году, либо уже отработали в предыдущем году, — рассказывает председатель профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Валерий Кузьмич. — К нам не поступали обращения о каких-то потрясениях, возмущениях, понуждениях к выходу (в отпуска за свой счет. — прим. FINANCE.TUT.BY).

Среди предприятий, на которых до 9 января каникулы, оказались МТЗ, Гомсельмаш, МАЗ, говорит завотделом социально-экономической и организационной работы профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Петр Сироткин. Правда, отдельные подразделения этих заводов все же работают.

— На МАЗе, к примеру, работает автобусное производство, остальные подразделения по графику выйдут с 9 января. Предприятия оформили переносы рабочих дней из-за продолжительных праздников в России. Отгрузка не идет, так зачем на склад работать, — отмечает Петр Сироткин. — Если раньше крупные промышленные предприятия в конце декабря переходили на неполную рабочую неделю, то сейчас обошлось без этого.

Улучшились дела и у «МТЗ-Холдинг», уточнил специалист по связям с общественностью этого предприятия Павел Тухто. По его словам, «уже 27 декабря предприятие перевыполнило объемы производства за весь 2015 год, поэтому отставшие дни до конца года работали в плюс».

— У нас сейчас отсутствуют складские запасы. Есть заказы на этот год, часть техники уже оплачена. Значительно увеличились поставки в Евросоюз, восстанавливается ситуация на российском рынке, — говорит специалист. Но из-за продолжительных праздников в России «главный конвейер предприятия не работает до 9 января».

— При этом цеха, которые заняты штамповкой и литейкой запчастей для конвейера, не стоят и сейчас, чтобы с 9 января нормально начать работать. Те специалисты, которые отдыхают с 3 по 6 января, отработают эти дни в течение года, — поясняет Павел Тухто. — У наших поставщиков каникулы, держать людей на работе, не зная, будут ли запчасти просто неразумно.

Как сообщил FINANCE.TUT.BY один из работников завода «Атлант», сотрудников некоторых подразделений этого предприятия, как и год назад, также отправили на новогодние каникулы. В компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Напомним, в начале 2016 года рабочие дни на «Атланте» перенесли на другие числа из-за «ярко выраженной сезонности продаж по бытовой технике, особенно по холодильникам: в зимний период невысокий спрос, в летний — высокий».

При этом такие предприятия как «Гомсельмаш», «Амкадор», Мозырский машиностроительный завод, «Горизонт», БЕЛАЗ-Холдинг, «Интеграл», «Лидсельмаш» холдинг, Минский подшипниковый завод уже работают по обычному графику, уточняет Петр Сироткин.

— «Интеграл» загружен заказами. Предприятие «Строммашина» тоже обеспечено работой, зарплату выплачивают. Предприятия, которые в системе ВПК, имеют стабильные заказы, — уточняет Петр Сироткин. — В целом ситуация в промышленности выровнялась. За 11 месяцев прошлого года объемы производства в промышленности, если не считать калийщиков и нефтяников, выросли к аналогичному периоду 2015 года. Российский рынок немного проснулся.

Минпром: «Каникулы» потом отработают по субботам

— В систему Министерства промышленности входит более 220 организаций. Каждое из предприятий (холдингов) как самостоятельная организация имеет возможности устанавливать график трудовой недели. В частности, некоторые заводы приступают к работе с 9 января, чтобы синхронизировать работу с российскими предприятиями, другие — объединили выходные, но в последующем будут отрабатывать их по субботам, — прокомментировали ситуацию FINANCE.TUT.BY в пресс-службе Минпрома. — Какие-то предприятия не работают на полную мощность по причине длительных новогодних выходных у наших соседей. Так, что график трудовой недели сугубо индивидуален для каждой из организаций. Он выстраивается для наиболее эффективной работы предприятия.