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103 человека пострадали в аварии электропоезда в Нью-Йорке

04.01.2017 21:20 — Разное | Ежедневник  
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103 человека пострадали в аварии электропоезда в Нью-Йорке

По прибытии на вокзал "Атлантик терминал" в Бруклине электричка сошла с рельсов и совершила жесткое торможение.

Пассажирский электропоезд потерпел аварию на вокзале "Атлантик терминал" в нью-йоркском районе Бруклин. Как заявили в Службе противопожарной охраны города, пострадали 103 человека, сообщает ТАСС.

"Согласно поступившим сведениям, число пострадавших составило 103 человека. Все травмы не представляют опасности для жизни", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, медицинскую помощь пассажирам оказывают в двух больницах Бруклина.

Электричка, ехавшая из района Лонг-Айленд, сошла с рельсов и совершила жесткое торможение по прибытии на вокзал "Атлантик терминал". Авария произошла на участке железной дороги Long Island Rail Road. Эта трасса функционирует круглосуточно, в том числе в праздники и в выходные дни. В среднем ею пользуется 301 тысяча пассажиров в день, это является самым высоким показателем в системе железнодорожного сообщения в Северной Америке.


 

 
 
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По прибытии на вокзал "Атлантик терминал" в Бруклине электричка сошла с рельсов и совершила жесткое торможение.

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