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Марин Ле Пен призвала ЕС вернуться к экю

04.01.2017 22:37 — Разное | Ежедневник  
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Марин Ле Пен призвала ЕС вернуться к экю

Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.

Она также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю - синтетической европейской валюте, - поясняет "Коммерсант".

Напомним, два тура президентских выборов во Франции должны пройти 23 апреля и 7 мая 2017 года. Ожидается, что в финальном голосовании останутся только два кандидата — представитель консерваторов Франсуа Фийон и лидер праворадикалов Марин Ле Пен. По оценкам французских социологов, победит бывший премьер-министр.

Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и скептически настроенная по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан...

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