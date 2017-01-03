



Лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте, сообщает Reuters.

Она также призвала страны еврозоны отказаться от единственной валюты в виде евро и вернуться к экю - синтетической европейской валюте, - поясняет "Коммерсант".

Напомним, два тура президентских выборов во Франции должны пройти 23 апреля и 7 мая 2017 года. Ожидается, что в финальном голосовании останутся только два кандидата — представитель консерваторов Франсуа Фийон и лидер праворадикалов Марин Ле Пен. По оценкам французских социологов, победит бывший премьер-министр.

Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и скептически настроенная по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

