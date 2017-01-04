Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и обладательница большого Хрустального глобуса — 2014/15 Дарья Домрачева, включенная в состав сборной Беларуси на ближайший этап Кубка мира, который пройдет 5−8 января, провела в немецком Оберхофе официальную тренировку.



Фото: twitter.com/IBU

Это будет первый старт знаменитой биатлонистки после рождения дочери Ксении, появившейся на свет 1 октября в Минске. К слову, в Оберхоф Дарья прибыла вместе с дочкой.

Фото: Андрей Аносов/CБР

















Напомним, что в предварительный состав сборной Беларуси на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе включены:

женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола;

мужчины — Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.

Накануне возвращения Домрачевой в связи с беременностью досрочно завершила сезон другая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), минувшим летом вышедшая замуж за финна.

Кроме того, перед Новым годом из состава национальной сборной были выведены и переведены на самоподготовку два спортсмена — Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов.

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 5 января мужской спринтерской гонкой на 10 км (начало в 16.15). Тренерский штаб сборной Беларуси определился с квартетом биатлонистов. Они выйдут на старт под следующими номерами:

№ 5. Владимир Чепелин

№ 41. Роман Елетнов

№ 64. Максим Воробей

№ 86. Сергей Бочарников.

4-й этап Кубка мира. Оберхоф (Германия)

5 января

Спринт. Мужчины, 10 км. 16.15.

6 января

Спринт. Женщины, 7,5 км. 16.15.

7 января

Преследование. Мужчины, 12,5 км. 13.30

Преследование. Женщины, 10 км. 16.40.

8 января

Масс-старт. Мужчины, 15 км. 14.30.

Масс-старт. Женщины, 12,5 км. 16.40.