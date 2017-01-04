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Домрачева провела в Оберхофе официальную тренировку перед стартом в Кубке мира
Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и обладательница большого Хрустального глобуса — 2014/15 Дарья Домрачева, включенная в состав сборной Беларуси на ближайший этап Кубка мира, который пройдет 5−8 января, провела в немецком Оберхофе официальную тренировку.
Это будет первый старт знаменитой биатлонистки после рождения дочери Ксении, появившейся на свет 1 октября в Минске. К слову, в Оберхоф Дарья прибыла вместе с дочкой.
Фото: Андрей Аносов/CБР
Напомним, что в предварительный состав сборной Беларуси на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе включены:
женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола;
мужчины — Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.
Накануне возвращения Домрачевой в связи с беременностью досрочно завершила сезон другая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), минувшим летом вышедшая замуж за финна.
Кроме того, перед Новым годом из состава национальной сборной
Этап Кубка мира в Оберхофе стартует 5 января мужской спринтерской гонкой на 10 км (начало в 16.15). Тренерский штаб сборной Беларуси определился с квартетом биатлонистов. Они выйдут на старт под следующими номерами:
№ 5. Владимир Чепелин
4-й этап Кубка мира. Оберхоф (Германия)
5 января
Спринт. Мужчины, 10 км. 16.15.
6 января
Спринт. Женщины, 7,5 км. 16.15.
7 января
Преследование. Мужчины, 12,5 км. 13.30
Преследование. Женщины, 10 км. 16.40.
8 января
Масс-старт. Мужчины, 15 км. 14.30.
Масс-старт. Женщины, 12,5 км. 16.40.
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Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и обладательница большого Хрустального глобуса - 2014/15 Дарья Домрачева, включенная в состав сборной Беларуси на...
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