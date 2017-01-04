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Меркель выступила за ужесточение законов в сфере безопасности

04.01.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу МВД страны по ужесточению законодательства в сфере внутренней безопасности, заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер.

Меркель выступила за ужесточение законов в сфере безопасности
© REUTERS Wolfgang Rattay
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Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер опубликовал статью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой предложил ужесточить законодательство в связи с нападением в декабре на рождественскую ярмарку в центре Берлина, в ходе которого погибли 12 человек. Данное нападение официально признано терактом, подозреваемый исполнитель Анис Амри въехал в ФРГ как беженец.

В частности, Мезьер высказался за изменение закона о предоставлении убежища, в пользу наделения правоохранителей более широкими полномочиями при задержании и депортации нелегальных мигрантов. Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, а также за реформу контрразведки (Федерального ведомства по защите конституции).

"Принципиально канцлер решительно поддерживает министра внутренних дел Мезьера, и его предложения будут обсуждены со всеми, кого они касаются", — сказал Штрайтер.

По его словам, публичное предложение главы МВД было сделано с поощрения канцлера. "С точки зрения канцлера, это важно, что министр внутренних дел четко представил свои оценки, особенно в той ситуации, которую каждый в стране считает сложной. Мы живем во времена новых вызовов, и главный вопрос касается адекватных ответов на эти вызовы. Вопрос о том, насколько приятны или нет организационные изменения, менее важен", — сказал Штрайтер.

Выступая 23 декабря с заявлением по поводу теракта в Берлине, Меркель заявила, что если в случае анализа ситуации возникнет необходимость в политических или правовых изменениях, то они будут быстро согласованы и осуществлены. Работа по проведению такого анализа была возложена на МВД и Минюст ФРГ.

 
Теги: Минск
 
 
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