Многие автомобилисты уже при минус 10 градусах не могут завести свои машины: в ход идут провода для прикуривания и тросы. Но иногда машину нужно не просто притащить на СТО или завести «с толкача», но и основательно прогреть. Где в Минске это сделать, если нет своего гаража? AUTO.TUT.BY побывал в семи наиболее известных паркингах столицы, измерил там температуру воздуха и узнал, где теплее всего, а где холоднее. Хотя, безусловно, минчане знают и другие менее известные стоянки, где есть возможность отогреть машину.

ТЦ «Столица», проспект Независимости, 3−2

Заезжать на паркинг ТЦ «Столица» необходимо с улицы Советской. Эта одна из самых больших подземных парковок располагается на четырех уровнях. Работает круглосуточно.







Фото: Юлия Альгерчик

Машино-места сдаются в аренду на месяц за 90 рублей. Стоимость часа составляет: 3 рубля за первый час, 3 рубля 50 копеек за второй час, 4 рубля — третий час. Цена одна из самых высоких в городе.



На самом нижнем уровне ТЦ «Столица» температура была 10 градусов

Выжидаем некоторое время в паркинге, чтобы градусник точно измерил температуру воздуха. Получаем результат: на самом верхнем уровне температура воздуха составляла около 13 градусов тепла, на самом нижнем — всего 10.

ТЦ «Скала», улица Петра Глебки, 5

Эта стоянка предназначена для посетителей торгового центра и работает по графику магазина: с 9.00 до 23.00.



Фото: Инга Шкелер

Оставлять машину на ночь здесь нельзя, хозяина авто будет разыскивать охрана торгового центра. Но зато в рабочее время поставить здесь машину можно бесплатно. Отметим, что отапливается лишь нижний уровень паркинга, который расположен на цокольном этаже.



Фото: Инга Шкелер

Найти тут место можно без проблем: больше половины не заняты автомобилями. Хотя, это нам, возможно, так повезло.

Температура на цокольном этаже парковки — 12 градусов. Неплохо, учитывая, что въезд на этаж не закрывается.



12 градусов. На 2 градуса теплее в углу, там, где расположена автомойка

ТЦ «Титан», проспект Дзержинского, 104

Теплый паркинг находится под магазином «Евроопт», заезд в него со стороны проспекта Дзержинского. Просим не путать его с подземной стоянкой, въезжать в которую надо с проспекта газеты «Правда».





Паркинг работает с 8.00 до 24.00. На стенде у въезда висит предупреждение: бесплатны лишь два первых часа стоянки. Но из-за того, что паркомат на выезде временно не работает, время пребывания машины на паркинге не ограничено.





Днем паркинг пустует. Температура воздуха в середине стоянки — 13 градусов выше нуля, на пару градусов выше она у лифтовой шахты.





ТЦ «Европа», улица Сурганова

Не все знают, что в старом и новом ТЦ «Европа» есть платные подземные паркинги. Между собой они не сообщаются и имеют отдельные въезды.





На подземную парковку новой «Европы» заезжают со стороны наземной стоянки вдоль улицы Сурганова. Здесь сдаются машино-места в долгосрочную аренду за 85 рублей в месяц, есть и почасовая оплата: 2 рубля 50 копеек — первый час, последующие часы — 20 копеек. Паркинг работает круглосуточно.





​На паркинг старой «Европы» заезжают с улицы Сурганова, но въездные ворота находятся в торце здания. Большая часть мест сдана в долгосрочную аренду. Но можно заехать сюда днем и оставить машину на несколько часов.



Въезд на паркинг старой «Европы»





Температура на обеих стоянках — 15 градусов.





ТРЦ «Е-сити», улица Денисовская, 8

Одноуровневый отапливаемый паркинг расположен на цокольном этаже под торгово-развлекательным центром. За парковку платить не надо, но режим ее работы тоже привязан ко времени работы магазина.



Фото: Инга Шкелер



Фото: Инга Шкелер

Внутри цокольного этажа оказалось довольно тепло — 15 градусов.





ТЦ «Метрополь», улица Немига, 5

Одноуровневый платный паркинг ТЦ «Метрополь» заработал около полутора лет назад. Он небольшой — всего на 88 машино-мест. Время работы ограничено: с 8.00 до 22.00.





Стоимость первого часа на стоянке — 2 рубля, каждый последующий час — 1 рубль. Долгосрочная аренда также возможна, стоимость ее около 80 у.е. в месяц.







Фото: Юлия Альгерчик

​В паркинге очень тепло — 17−18 градусов выше нуля. Это ощущается уже на входе в помещение.





ТРЦ «Арена-сити», проспект Победителей, 84

На двух подземных теплых уровнях ТРЦ парковаться можно бесплатно. Но машино-мест здесь часто не хватает — помимо покупателей ставят машины и посетители спортивного комплекса, расположенного напротив.



Фото: Инга Шкелер

Многие автомобилисты жалуются на очень узкие места для парковки машин: «припаркуешься, а дверь не откроешь, чтобы выйти». Другие говорят, что «и радио глохнет» и «влажность большая».



Фото: Инга Шкелер

Но компенсацией всем упомянутым недостаткам является рекордно высокая температура на парковке, среди всех тестируемых — 18−19 градусов! При таком плюсе согреется не только машина, но и водителю придется расстегнуть верхнюю одежду.



18−19 градусов тепла было в паркинге ТЦ «Арена-сити»