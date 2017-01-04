В ночь на 5 января в Монреале определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею. За золото сразятся сборные США и Канады, бронзу оспорят Россия и Швеция.



Фото: worldjunior2017.com

Полуфинальный поединок россиян с американцами выдался увлекательным и выявил победителя лишь в серии послематчевых бросков.

США — Россия — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Капризов (Воробьев, 11.54), 1:1 — Уайт (Келлер, Джонс, 19.05), 1:2 — Гурьянов (Кудако, Карнаухов, 21.17), 2:2 — Кунин (Гринвэй, Брассо, 30.23, в большинстве), 3:2 — Уайт (Андерсон, Келлер, 36.21), 3:3 — Гурьянов (46.04), 4:3 — Терри (решающий послематчевый буллит).

45.14 — Келлер (США) не реализовал штрафной бросок.

Броски: 44−36 (14−7, 12−11, 10−10, 7−8).

Послематчевые буллиты: Уайт — 0:0 (вратарь), Гурьянов — 0:1, Келлер — 0:1 (вратарь), Полунин — 0:1 (вратарь), Андерсон — 0:1 (вратарь), Алексеев — 0:1 (вратарь), Воробьев — 0:2, Терри — 1:2, Капризов — 1:2 (вратарь), Брассо — 2:2, Гурьянов — 2:3, Терри — 3:3, Полунин — 3:3 (вратарь), Терри — 4:3.

Штраф: 2−8.

Вратари: Пэрсонс (91,67% отраженных бросков) — Самсонов (90,91% отраженных бросков).

По ходу матча россияне дважды вели в счете (1:0 и 2:1), но в итоге сами вынуждены были отыгрываться, что в третьем периоде удалось Денису Гурьянову. При этом за 50 секунд до этого американцы упустили шанс увеличить свое преимущество до 2 голов, но Клэйтон Келлер не реализовал штрафной бросок.

Серия послематчевых буллитов сложилась очень драматично. Если бы она проводилась по старым правилам, россияне ее выиграли бы. Но в мае 2016-го Международная федерация хоккея изменила формат буллитной лотереи — теперь команды на чемпионатах мира исполняют минимум по 5 попыток.

Когда американцы не реализовали третий кряду буллит, российская скамейка бурно радовалась, хотя впереди у янки были еще минимум два подхода. Как позже пояснит наставник россиян Валерий Брагин, хоккеисты знали об этом, но эмоции все равно захлестнули. Особенно после того, как Михаил Воробьев сделал счет в буллитной серии 2:0.

А дальше для россиян и их голкипера Ильи Самсонова начался форменный кошмар — он пропустил шайбы после 4 буллитов подряд…

Выступающий за Россию 19-летний воспитанник минской «Юности» Павел Карнаухов провел на льду 12 минут 57 секунд, заработал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 2 броска в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности «-1».

Швеция — Канада — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 — Эрикссон Эк (Содерлунд, 6.05, в меньшинстве), 1:1 — Стивенс (Чирелли, 7.43), 2:1 — Грундстрем (Нюландер, Эрикссон Эк, 8.05), 2:2 — Чирелли (Клэйгу, Шабо, 18.49), 2:3 — Готье (Дюбуа, 32.02), 2:4 — Д. Строум (Юуульсен, Бин, 47.38), 2:5 — Готье (Д.Строум, Джост, 58.02, в пустые ворота).

Броски: 31−43 (16−12, 11−17, 4−14).

Штраф: 12−8.

Вратари: Сандстрем (57.45−58.02, 58.22−58.48) — Ингрэм (Харт, 8.05).

В другом полуфинале хозяева МЧМ канадцы не без приключений одолели сборную Швеции, которая до этого шла без поражений. Дважды вели в счете скандинавы и в дуэли с Канадой, но на сей раз победный счет не удержали.

Таким образом, в ночь на 6 января золотые медали молодежного чемпионата мира разыграют в Монреале сборные Канады и США. Команды России и Швеции поспорят за бронзу.

Сборная Латвии, напомним, проиграв финнам серию до 2 побед за выживание, расстается с элитным дивизионом.

На следующем МЧМ в американском Баффало прибалтов заменят белорусы, в декабре 2016-го вернувшиеся в элитный дивизион. На предварительном этапе в одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места на нынешнем турнире в Канаде.