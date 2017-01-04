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Крыжановский: советую всем быть оптимистами

05.01.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувшем году известный артист Евгений Крыжановский баллотировался в белорусский парламент от Либерально-демократической партии, его фамилию можно было найти в списке Полоцкого сельского избирательного округа №28.

"Не хватило нескольких процентов, депутатом я не стал. Но объездив весь край и посмотрев, как живут люди, я еще раз убедился в том, что политикой нужно заниматься обязательно. Помогать людям — это главное", — заявил Евгений Крыжановский в эфире радио Sputnik Беларусь.

Говоря о ближайших перспективах, политик отметил, что планов у него достаточно, и в очередной раз посоветовал белорусам меньше жаловаться на жизнь и быть оптимистами, которые, по сведениям ученых, живут дольше.

"Денег не хватает? Ребята, зарабатывайте! Я работаю сейчас на пяти работах — у меня театр "Христофор" и театр "Юморинка", радиопрограмма, преподавание в институте и концертная деятельность.  Я не говорю, что все так должны работать, но если у тебя золотые руки, то приди с работы и сделай ими что-нибудь" — предложил Крыжановский.

Также Евгений Крыжановский коснулся и политической деятельности либерально-демократической партии, в которой на сегодняшний день состоит порядка 50ти тысяч человек.

"Наша партия недавно выдвинула идею референдума, одна из позиций которого — введение пропорциональной мажоритарной системы, чтобы половина парламента выбиралась так, как это происходит сейчас, и вторая половина — по партийным спискам", — сообщил Крыжановский.

Собеседник Sputnik уточнил, что подобные нововведения могли бы существенно активизировать партийную жизнь в Беларуси.

"Сейчас вне выборов партии стоят на месте, а должны работать на людей. Например, я в ЛДП возглавляю общественную приемную. Это практически последняя  инстанция, в которую может обратиться человек, если больше ему нигде не помогли", — рассказал Крыжановский.

По словам артиста, сочетание веселой профессии вне партии и серьезной работы с людьми и их проблемами приносит большое счастье, особенно когда удается помочь обратившимся.  

Полную версию беседы с известным артистом и политическим деятелем Евгением Крыжановским о его работе после парламентских выборов 2016 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 61
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О политической жизни в стране после парламентских выборов-2016 ведущий радио Sputnik Вячеслав Шарапов беседовал с заслуженным артистом Республики Беларусь и...

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