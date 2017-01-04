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Гидромет о погоде в четверг: метель, сильный ветер и похолодание до –15°С
05.01.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Дальнейшее похолодание ожидается в Беларуси в четверг 5 января, к вечеру температура воздуха в стране опустится до –15°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В среду в страну пришел циклон Axel, он принес обильные снегопады, что осложнило ситуацию на дорогах. Синоптики предупредили, что после циклона в республике наступят рождественские морозы.
"Ожидается резкое похолодание. На большей части территории Беларуси пройдет снег, в отдельных районах метель. На дорогах скользко", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что ветер в четверг будет северного направления, сильный порывистый.
По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –8 до –16°С, по юго-востоку республики – от –1 до –7°С.
В Минске, как рассказали собеседники Sputnik, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит –9.. 11°С, в течение дня понижение до –13..–15°С.
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В Минске пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель, температура воздуха составит –9.. 11°С
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