МИНСК, 5 янв – Sputnik. Дальнейшее похолодание ожидается в Беларуси в четверг 5 января, к вечеру температура воздуха в стране опустится до –15°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В среду в страну пришел циклон Axel, он принес обильные снегопады, что осложнило ситуацию на дорогах. Синоптики предупредили, что после циклона в республике наступят рождественские морозы.

"Ожидается резкое похолодание. На большей части территории Беларуси пройдет снег, в отдельных районах метель. На дорогах скользко", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер в четверг будет северного направления, сильный порывистый.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –8 до –16°С, по юго-востоку республики – от –1 до –7°С.

В Минске, как рассказали собеседники Sputnik, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит –9.. 11°С, в течение дня понижение до –13..–15°С.