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Гидромет о погоде в четверг: метель, сильный ветер и похолодание до –15°С

05.01.2017 08:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Дальнейшее похолодание ожидается в Беларуси в четверг 5 января, к вечеру температура воздуха в стране опустится до –15°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в четверг: метель, сильный ветер и похолодание до –15°С
© flickr.com/ InAweofGod'sCreation
Гидромет: усиление морозов ожидается уже днем 5 января

В среду в страну пришел циклон Axel, он принес обильные снегопады, что осложнило ситуацию на дорогах. Синоптики предупредили, что после циклона в республике наступят рождественские морозы.

"Ожидается резкое похолодание. На большей части территории Беларуси пройдет снег, в отдельных районах метель. На дорогах скользко", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер в четверг будет северного направления, сильный порывистый.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит от –8 до –16°С, по юго-востоку республики – от –1 до –7°С.

В Минске, как рассказали собеседники Sputnik, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит –9.. 11°С, в течение дня понижение до –13..–15°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель, температура воздуха составит –9.. 11°С

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